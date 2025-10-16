Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

रोहित-विराट का शतक और 1 विकेट गंवाकर टीम इंडिया ने चेज किया 362 रन, 12 साल पहले गरजे थे दोनों दिग्गज

IND vs AUS ODI Series 2025: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जाता है। उन्होंने कंगारुओं के खिलाफ ही अपने 3 में से एक दोहरा शतक जड़ा है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 16, 2025

रोहित शर्मा और विरा कोहली (फोटो- IANS)

रोहित शर्मा और विरा कोहली (फोटो- IANS)

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज (Ind vs Aus ODI Series 2025) खेलेंगी। पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। टीम इंडिया में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) की वापसी भी हो गई है। दोनों बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल रहे थे। इन दोनों ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे फैंस पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में इन दोनों की पारी देखने के लिए बेताब हैं और 12 साल पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेली गई पारी जैसी बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने दिया 360 रन का लक्ष्य

उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 359 रन बनाए थे। उस दौरान टीम में सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ही ऐसे गेंदबाज थे, जिन्होंने 6 से कम प्रतिओवर की औसत से रन खर्च किए थे। विनय कुमार और युवराज सिंह ने तो 8 से अधिक की औसत से रन लुटा दिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टॉप के पांचों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ दिया। 360 रन का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने पहाड़ जैसा लग रहा था।

हालांकि उस समय टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर खतरनाक फॉर्म में था। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन के चलने का मतलब टीम इंडिया का मैच जीतना। हालांकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी 2015 वनडे वर्ल्डकप की तैयारी कर रही थी और उनकी सबसे शानदार टीम भारत आई थी। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 360 रन के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया।

रोहित-धवन ने किया धमाका

दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़ लिए। टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ता रहा और 25 ओवर में 170 के करीब पहुंच गया। अब तक दोनों बल्लेबाज नाबाद थे और टीम इंडिया को जीत की उम्मीद दिला चुके थे। 27वें ओवर में शिखर धवन आउट हो गए। धवन ने 86 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 86 रन की पारी खेली।

धवन तो आउट हो गए लेकिन रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया और विराट कोहली के साथ मिलकर टीम इंडिया को आसान जीत की ओर अग्रसर कर दिया। कोहली को जो ओपनर्स से शुरुआत चाहिए थी, वो मिल चुकी थी। ऐसे में उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना शुरू किया। शुरुआत में जो 360 का लक्ष्य मुश्किल लग रहा था, उसे सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 44वें ओवर में ही हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 141 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। उन्होंने 17 चौके और 4 छक्के लगाए।

आखिरी 7 मैचों की वनडे सीरीज

विराट कोहली भी शतक पूरा कर नाबाद पवेलियन लौटे। उन्होंने सिर्फ 52 गेंदे खेलीं और 8 चौके-7 छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। टीम इंडिया ने 7 मैचों की वनडे सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। चौथा और 5वां मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ये क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया की आखिरी 7 मैचों की वनडे सीरीज थी।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

16 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Patrika Special / रोहित-विराट का शतक और 1 विकेट गंवाकर टीम इंडिया ने चेज किया 362 रन, 12 साल पहले गरजे थे दोनों दिग्गज

