रोहित-विराट का शतक और 1 विकेट गंवाकर टीम इंडिया ने चेज किया 362 रन, 12 साल पहले गरजे थे दोनों दिग्गज

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज (Ind vs Aus ODI Series 2025) खेलेंगी। पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा। टीम इंडिया में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) की वापसी भी हो गई है। दोनों बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल रहे थे। इन दोनों ने टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे फैंस पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में इन दोनों की पारी देखने के लिए बेताब हैं और 12 साल पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेली गई पारी जैसी बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे हैं।