टॉप ऑर्डर ने किया निराश, 5वें नंबर पर उतरे ईशान किशन और मचा दिया हाहाकार, खेल डाली 173 रनों की पारी

तमिलनाडू और झारखंड की क्रिकेट टीमें रणजी ट्रॉफी 2025-26 में एलिट ग्रुप का हिस्सा हैं। इस मुकाबले में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिखर मोहन और शरनदीप सिंह ने पारी की शुरुआत की। झारखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मोहन 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दूसरा विकेट भी 24 के कुल स्कोर पर गिर गया। 79 के स्कोर पर जब विराट सिंह आउट हुए तो कप्तान ने मोर्चा संभाला और पहले संभलकर बल्लेबाजी की और फिर धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू किया।