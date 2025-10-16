टॉप ऑर्डर ने किया निराश, 5वें नंबर पर उतरे ईशान किशन और मचा दिया हाहाकार, खेल डाली 173 रनों की पारी

Left-handed wicketkeeper-batsman Ishan Kishan (Photo: IANS)
Ranji Trophy Elite Group, Tamil Nadu vs Jharkhand: टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हल्ला बोल दिया है। उन्होंने एलिट ग्रुप के अपने पहले ही मुकाबले में झारखंड के लिए खेलते हुए शतक जड़ दिया। अपनी पारी में उन्होंने 15 चौके और 6 छक्के लगाए। झारखंड के कप्तान ने 247 गेंदों में 70 की स्ट्राइक रेट से 173 रनों की पारी खेली। जवाब में तमिलनाडू की शुरुआत खराब रही है और टीम ने 14 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए हैं।
तमिलनाडू और झारखंड की क्रिकेट टीमें रणजी ट्रॉफी 2025-26 में एलिट ग्रुप का हिस्सा हैं। इस मुकाबले में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिखर मोहन और शरनदीप सिंह ने पारी की शुरुआत की। झारखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और मोहन 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दूसरा विकेट भी 24 के कुल स्कोर पर गिर गया। 79 के स्कोर पर जब विराट सिंह आउट हुए तो कप्तान ने मोर्चा संभाला और पहले संभलकर बल्लेबाजी की और फिर धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू किया।
झारखंड के दूसरे सलामी बल्लेबाज शरनदीप सिंह अर्धशतक से चूक गए और 48 रन बनाकर आउट हुए तो 157 तक दो और विकेट गिरे और टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ईशान को साहिल राज का साथ मिला। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने पहले अपना शतक पूरा किया और फिर खूलकर बल्लेबाजी की। ईशान 173 रन बनाकर आउट हुए, तब झारखंड का स्कोर 371 तक पहुंच चुका था।
इस पारी ने एक बार फिर उनकी वापसी की उम्मीद जगा दी है। हालांकि टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां टीम को 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। बतौर विकेटकीपर उनकी टीम इंडिया में वापसी तो मुश्किल लग रही है लेकिन अगर उनका फॉर्म ऐसे ही बरकरार रहता है तो कहीं न कहीं चयनकर्ताओं की टेंशन बढ़ेगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग