IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के दौरान पर्थ में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल

India vs Australia 1st ODI Weather Report: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे मुकाबला आज 19 अक्‍टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाना है। लेकिन, इससे पहले खबर आ रही है कि पर्थ में आज बारिश के आसार हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 19, 2025

India vs Australia 1st ODI Weather Report

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम का बाहर का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/trislavalette)

India vs Australia 1st ODI Weather Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज 19 अक्‍टूबर रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार, सुबह 9 बजे शुरू होगा, लेकिन इससे पहले क्रिकेट फैंस की टेंशन बढ़ाने वाली खबर आ रही है। रिपोर्ट की मानें, तो पर्थ का मौसम काफी खराब है और रुक-रुककर कर बारिश होने के आसार हैं।

पर्थ के मौसम का हाल

आज पर्थ के मौसम की बात करें तो दिन के समय 60 प्रतिशत बारिश की संभावना है तो रात के समय 40 प्रतिशत बारिश के आसार जताए गए हैं। ऐसे में बारिश मैच में खलल डाल सकती है। ओवरकास्ट कंडीशन में तेज गेंदबाजों को ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसे में बल्‍लेबाजों की मुश्किल बढ़ने वाली है।

ऑस्ट्रेलिया पर्थ में तीनों मैचा हारा

बता दें कि ऑप्टस स्टेडियम ने अब तक सिर्फ़ तीन वनडे मैचों की मेज़बानी की है और ऑस्ट्रेलिया तीनों में हारा है। इस मैदान पर बल्लेबाज़ी आम तौर पर मुश्किल रही है। इस बार ऑस्ट्रेलिया अपने नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना मैदान पर उतरेगा, जो इस समय पीठ की चोट से उबर रहे हैं। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के संन्यास के बाद उनकी वनडे टीम भी बदलाव के दौर से गुज़र रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद दोनों ने वनडे से संन्यास ले लिया था और अब इन दोनों की जगह लेना बहुत बड़ी चुनौती है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी

भारतीय फैंस की नजर इस मैच में लंबे समय बाद मैदान पर वापसी कर रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी। ये दोनों पूर्व कप्‍तान पहली बार शुभमन गिल की कप्‍तानी पर खेलने उतरेंगे। वर्ल्‍ड कप खेलने का सपना देख रहे रोहित-विराट की नजर बड़ी पारी खेलने पर होगी।

