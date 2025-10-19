IND vs AUS: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के दौरान पर्थ में बारिश के आसार, जानें आज के मौसम का हाल

बता दें कि ऑप्टस स्टेडियम ने अब तक सिर्फ़ तीन वनडे मैचों की मेज़बानी की है और ऑस्ट्रेलिया तीनों में हारा है। इस मैदान पर बल्लेबाज़ी आम तौर पर मुश्किल रही है। इस बार ऑस्ट्रेलिया अपने नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना मैदान पर उतरेगा, जो इस समय पीठ की चोट से उबर रहे हैं। स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के संन्यास के बाद उनकी वनडे टीम भी बदलाव के दौर से गुज़र रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद दोनों ने वनडे से संन्यास ले लिया था और अब इन दोनों की जगह लेना बहुत बड़ी चुनौती है।