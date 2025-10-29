IND vs AUS 1st T20 Highlights: बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी20, महज 58 गेंदों के बाद रद्द हुआ मैच, अब मेलबर्न में होगी अगला मुक़ाबला

भारत ने जब 9.4 ओवर में एक विकेट पर 97 रन बनाए थे, तब एक बार फिर तेज बारिश आ गई और मैच को रोकना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और बेनतीजा घोषित करना पड़ा। भारत के लिए इस मैच में शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई। गिल और सूर्यकुमार ने खेल रुकने तक 62 रनों की साझेदारी कर ली थी। सूर्यकुमार 24 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 39 रन और गिल 20 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे।