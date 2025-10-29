IND vs AUS 1st T20 Highlights: बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी20, महज 58 गेंदों के बाद रद्द हुआ मैच, अब मेलबर्न में होगी अगला मुक़ाबला

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ा (Photo - EspnCricInfo)
India vs Australia, 1st T20 Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा के मनुका ओवल में खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और मात्र 58 गेंदों के बाद रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। बारिश ने मैच में दो बार खलल डाली। पहली बार मैच पांच ओवर की समाप्ति पर रुका, लेकिन दो ओवर की कटौती कर इसे दोबारा शुरू किया गया। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो 18-18 ओवर का मुकाबला कराने का फैसला किया गया।
भारत ने जब 9.4 ओवर में एक विकेट पर 97 रन बनाए थे, तब एक बार फिर तेज बारिश आ गई और मैच को रोकना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और बेनतीजा घोषित करना पड़ा। भारत के लिए इस मैच में शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई। गिल और सूर्यकुमार ने खेल रुकने तक 62 रनों की साझेदारी कर ली थी। सूर्यकुमार 24 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 39 रन और गिल 20 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे।
भारत का एक मात्र विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा। नाथन एलिस ने टिम डेविड के हाथों कैच कराकर अभिषेक की पारी का अंतकिया। अभिषेक 14 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाकर आउट हुए थे। दोनों टीमों के बीच सीरीज का अगला मुक़ाबला मेलबर्न में 31 अक्टूबर को खेला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग