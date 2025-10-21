IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में गरजा है इन बल्लेबाजों का बल्ला, जानें किसके नाम वनडे में सबसे ज्यादा रन

मिचेल मार्श और शुभमन गिल (फोटो- IANS)
IND vs AUS Adelaide ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है। उससे पहले चलिए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
साल 2003 से 2015 के बीच इस दिग्गज खिलाड़ी ने एडिलेड में 16 वनडे मैच खेले, जिसमें 52.16 की औसत के साथ 626 रन बनाए। इस दौरान क्लार्क के बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले। क्लार्क इस मैदान पर 42 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं।
दाएं हाथ के इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने साल 1984 से 1992 के बीच एडिलेड में 12 मैच खेले, जिसमें 112.60 की औसत के साथ 563 रन जोड़े। जोंस इस मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 99 रन की पारी भी खेल चुके हैं।
इस महानतम बल्लेबाज ने एडिलेड में साल 1980 से 1993 के बीच कुल 19 मैच खेले, जिसकी 16 पारियों में 34.53 की औसत के साथ 518 रन जुटाए। इस दौरान बॉर्डर के बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एडिलेड में 39 चौके और 6 छक्के जमाए हैं।
साल 1988 से 2002 के बीच वॉ ने एडिलेड के मैदान पर 13 मुकाबले खेले, जिसमें 52.55 की औसत के साथ 473 रन बनाए। एडिलेड में मार्क वॉ ने 2 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 36 चौके और 1 छक्का भी देखने को मिला।
ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साल 2009 से 2022 के बीच 8 वनडे मुकाबलों में 58.62 की औसत के साथ 469 रन बनाए। इस दौरान वॉर्नर ने 2 शतक और 1 अर्धशतक जमाया। वॉर्नर यहां 45 चौके और 8 छक्के लगा चुके हैं।
