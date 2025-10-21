IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में गरजा है इन बल्लेबाजों का बल्ला, जानें किसके नाम वनडे में सबसे ज्यादा रन

IND vs AUS Adelaide ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है। उससे पहले चलिए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।