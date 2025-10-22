Ind vs Aus 2nd ODI Adelaide Pitch Report: दूसरे वनडे में होगी रनों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़े एडिलेड की पिच रिपोर्ट

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Pitch Report: पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बारिश बाधित पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की सात विकेट से जीत के बाद अब सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड के एडिलेड ओवल में 23 अक्‍टूबर को खेला जाएगा। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम मिचेल मार्श की कप्‍तानी में जहां इस वनडे को जीतकर अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी। वह शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम पहले मैच की हार का हिसाब चुकता करने के साथ वापसी करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मुकाबले से पहले आपको बताते हैं एडिलेड की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है?