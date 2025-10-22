Patrika LogoSwitch to English

Ind vs Aus 2nd ODI Adelaide Pitch Report: दूसरे वनडे में होगी रनों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़े एडिलेड की पिच रिपोर्ट

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे गुरुवार 23 अक्‍टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। इस मैच से पहले यह जानना जरूरी है कि यहां बल्‍लेबाजों या गेंदबाजों किसको मदद मिलेगी। आइये जानते हैं एडिलेड की पिच रिपोर्ट।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2025

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Pitch Report

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Pitch Report: एडिलेड ओवल की पिच का निरीक्षण करता ग्राउंड स्‍टाफ। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Pitch Report: पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में बारिश बाधित पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की सात विकेट से जीत के बाद अब सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड के एडिलेड ओवल में 23 अक्‍टूबर को खेला जाएगा। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम मिचेल मार्श की कप्‍तानी में जहां इस वनडे को जीतकर अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी। वह शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम पहले मैच की हार का हिसाब चुकता करने के साथ वापसी करना चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मुकाबले से पहले आपको बताते हैं एडिलेड की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है?

एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट

एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट देखें तो यहां पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों को मदद मिलती है। यहां सटीक उछाल, अनुमानित गति और एक चिकना आउटफील्ड है, जो बल्‍लेबाजों की टाइमिंग और प्लेसमेंट के लिए फायदेमंद है। शुरुआत में यहां बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट खेल सकते हैं, जिसके चलते पावरप्ले में ज्‍यादा रन बन सकते हैं।

स्पिनरों को भी मिलेगी मदद

जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, यहां स्पिनर धीरे-धीरे खेल में आ सकते हैं। बीच के ओवरों में सतह थोड़ी पकड़दार हो जाती है, जिससे अच्छे धीमे गेंदबाजों को टर्न और उछाल मिलता है। हालांकि, छोटी चौकोर बाउंड्री के चलते स्पिनरों को गलतियां करने पर कड़ी सजा मिल सकती है। गेंदबाजों को रन फ्लो को नियंत्रित करने के लिए तेज वैरिएशन और अनुशासित लाइन-अप पर निर्भर रहना होगा।

टॉस निभाएगा अहम भूमिका

एडिलेड में टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले बल्लेबाजी चुनना पसंद करती हैं। यहां टीमें पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होने के कारण पहली पारी में 300 से ज्‍यादा का लक्ष्य रखती रही हैं। क्‍योंकि शाम होते-होते पिच थोड़ी धीमी हो जाती है और दूधिया रोशनी में लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर स्पिनर अपनी लय पकड़ लें।

पहले बल्‍लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं ज्‍यादा मैच

बता दें कि एडिलेड ओवल में अब तक 94 वनडे खेले जा चुके हैं। यहां पहले बल्‍लेबाजी करने वाली टीमों ने 49 मुकाबले जीते हैं, वहीं पहले गेंदबाजी का विकल्‍प चुनने वाली टीमों ने 43 मैच अपने नाम किए हैं। यहां उच्चतम स्कोर 369/7 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था, वहीं न्यूनतम स्कोर भी ऑस्‍ट्रेलिया ने ही 70/10 न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बनाया था।

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: दूसरे वनडे में टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, गंभीर के चहेतों की होगी छुट्टी!
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Playing 11 Prediction

Updated on:

22 Oct 2025 11:59 am

Published on:

22 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs Aus 2nd ODI Adelaide Pitch Report: दूसरे वनडे में होगी रनों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़े एडिलेड की पिच रिपोर्ट

क्रिकेट

खेल

रोहित शर्मा एडिलेड वनडे में रच सकते हैं इतिहास, सिर्फ इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

Rohit Sharma ODI Record
क्रिकेट

ऋषभ पंत की वजह से सरफराज खान को इंडिया ए की टीम से कर दिया गया बाहर! रिपोर्ट में बड़ा दावा

Sarfaraz Khan dropped due to Rishabh Pant
क्रिकेट

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: दूसरे वनडे में टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, गंभीर के चहेतों की होगी छुट्टी!

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11 Prediction
क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Scenario: 3 टीम सेमीफाइनल में, 2 हुई ऐलिमिनेट, जानें एक स्पॉट के लिए भारत समेत 3 टीमों के समीकरण

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update
क्रिकेट

SA W vs PAK W: साउथ अफ्रीका ने डीएलएस नियम से पाकिस्तान को 150 रन से रौंद विश्‍व कप से किया बाहर

SA W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट
