IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: दूसरे वनडे में टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, गंभीर के चहेतों की होगी छुट्टी!

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11 Prediction: पर्थ में बारिश से प्रभावित और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए एडिलेड में जमकर पसीना बहा रही है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया की टीम भी सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के लिए अपनी तैयारी में जुटी हुई है। पहले मुकाबले भारत की धीमी बल्लेबाजी, सपाट गेंदबाजी और संदिग्ध टीम चयन को लेकर काफी आलोचना हुई है। ऐसे में शुभमन गिल अब एक-एक कदम फूंककर रखना चाहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट एडिलेड में दो बड़े बदलावों के साथ जा सकता है। आइये आपको भी बताते हैं कि दूसरे वनडे में टीम इंडिया की प्‍लेइंग इलेवन से कौन-कौन बाहर हो सकता है और किसे जगह मिल सकती है?