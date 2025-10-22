Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: दूसरे वनडे में टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, गंभीर के चहेतों की होगी छुट्टी!

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11 Prediction: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरा वनडे एडिलेड में गुरुवार 23 अक्‍टूबर को खेला जाने वाला है। पर्थ की हार से सबक लेते हुए टीम मैनेजमेंट दूसरे मुकाबले में भारतीय प्‍लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव कर सकता है। आइये मैच से पहले टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

lokesh verma

Oct 22, 2025

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11 Prediction

मैच से पहले राष्‍ट्रगान के लिए कतार में भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11 Prediction: पर्थ में बारिश से प्रभावित और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए एडिलेड में जमकर पसीना बहा रही है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया की टीम भी सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने के लिए अपनी तैयारी में जुटी हुई है। पहले मुकाबले भारत की धीमी बल्लेबाजी, सपाट गेंदबाजी और संदिग्ध टीम चयन को लेकर काफी आलोचना हुई है। ऐसे में शुभमन गिल अब एक-एक कदम फूंककर रखना चाहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट एडिलेड में दो बड़े बदलावों के साथ जा सकता है। आइये आपको भी बताते हैं कि दूसरे वनडे में टीम इंडिया की प्‍लेइंग इलेवन से कौन-कौन बाहर हो सकता है और किसे जगह मिल सकती है?

इस बार शीर्षक्रम से बड़ी उम्‍मीद

पर्थ में भारतीय बल्‍लेबाजी शीर्षक्रम ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया था, लेकिन एडिलेड में शीर्षक्रम कुछ बड़ी पारियों की उम्‍मीद होगी। ऐसे में कप्‍तान शुभमन गिल बतौर सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा के साथ उतरना चाहेंगे। वहीं, पर्थ में डक बनाने वाले विराट कोहली एक बार फिर तीसरे नंबर पर उतरेंगे। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर और पांचवें स्‍थान पर विकेटकीपर बल्‍लेबाज केएल राहुल का उतरना तय माना जा रहा है।

कुलदीप यादव की एंट्री! 

पर्थ की हार से सबक लेते हुए इस बार भारतीय क्रिकेट टीम दो ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को बरकरा रखा जाएगा। जबकि गौतम गंभीर के चहेते माने जाने वाले वॉशिंगटन सुंदर की छुट्टी हो सकती है। सुंदर पर्थ में बल्‍ले से सिर्फ 10 रन और गेंद से दो ओवर में 14 रन देकर सिर्फ एक विकेट ले पाए थे। उनकी जगह चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है।

हर्षित राणा की हो सकती है छुट्टी

पर्थ में ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जहां जमकर कहर बरपाया तो वहीं भारतीय तेज गेंदबाजी विभाग काफी कमजोर नजर आया। अर्शदीप सिंह के एक विकेट को छोड़कर बाकी दोनों तेज गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। ऐसे में अर्शदीप सिंह और मोहम्‍मद सिराज का खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन गंभीर के एक और चहेते माने जाने वाले हर्षित राणा की प्‍लेइंग इलेवन से छुट्टी हो सकती है, उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्‍णा को आजमाया जा सकता है।    

दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्‍णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।

