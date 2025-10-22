IND vs AUS 2nd ODI Adelaide Weather Report: पर्थ की तरह क्या एडिलेड में भी बारिश बनेगी विलेन, जानें मौसम का हाल

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Weather Report: ऑस्ट्रेलिया और भारत 23 अक्टूबर 2025 को एडिलेड ओवल में दूसरे वनडे में एक अहम मुकाबले के लिए तैयार हैं। पर्थ में बारिश से बाधित पहले मैच में भारत को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मेहमान टीम अब तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से पीछे हो गई है। अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम सीरीज में वापसी के इरादे से उतरेगी। एडिलेड के मैदान पर बल्‍लेबाजों को ज्‍यादा मदद मिलने की उम्‍मीद है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं पर्थ की तरह यहां भी बारिश कहीं विलेन तो नहीं बनेगी? आइये इससे पहले आपको एडिलेड के मौसम का हाल बताते हैं।