IND vs AUS 2nd ODI Adelaide Weather Report: पर्थ की तरह क्या एडिलेड में भी बारिश बनेगी विलेन, जानें मौसम का हाल

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Weather Report: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरा वनडे एडिलेड ओवल में गुरुवार 23 अक्टूबर को खेला जाना है। क्‍या पर्थ की तरह एडिलेड में भी बारिश विलेन बन सकती है? आइये जानते हैं एडिलेड के मौसम का हाल।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2025

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Weather Report

एडिलेड ओवल का मैदान। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Weather Report: ऑस्ट्रेलिया और भारत 23 अक्टूबर 2025 को एडिलेड ओवल में दूसरे वनडे में एक अहम मुकाबले के लिए तैयार हैं। पर्थ में बारिश से बाधित पहले मैच में भारत को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मेहमान टीम अब तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से पीछे हो गई है। अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम सीरीज में वापसी के इरादे से उतरेगी। एडिलेड के मैदान पर बल्‍लेबाजों को ज्‍यादा मदद मिलने की उम्‍मीद है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं पर्थ की तरह यहां भी बारिश कहीं विलेन तो नहीं बनेगी? आइये इससे पहले आपको एडिलेड के मौसम का हाल बताते हैं।

एडिलेड के मौसम का हाल

एडिलेड के मौसम की बात करें तो यहां हफ्ते भर रुक-रुककर काफी बारिश हुई है। इसके चलते मैच से पहले पिच को सुखाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैच के दिन मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, दिन में मौसम लगभग शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना भी न के बराबर है। लेकिन, बादल छाए रहने और तेज हवाओं के कारण पारी की शुरुआत में स्विंग प्रभाव में आ सकती है। इसका मतलब है कि इस मैच में बारिश बाधा नहीं डालेगी और क्रिकेट फैंस पूरे मैच का लुत्‍फ उठा सकेंगे।

भारतीय टीम

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल।

ऑस्ट्रेलियाई टीम

मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, एडम जम्पा, बेन ड्वार्शुइस, मार्नस लाबुशेन, जेवियर बार्टलेट।

रोहित शर्मा एडिलेड वनडे में रच सकते हैं इतिहास, सिर्फ इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
Rohit Sharma ODI Record

