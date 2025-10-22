रोहित शर्मा एडिलेड वनडे में रच सकते हैं इतिहास, सिर्फ इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

Rohit Sharma ODI Record: चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आठ महीने बाद पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पर्थ में वापसी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले ही वनडे में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रोहित ऑस्‍ट्रेलियन तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर और 14 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 8 रन ही बना सके। रोहित क्रीज पर थोड़े असहज दिखे और जोश हेजलवुड की अंदर आती गेंद पर स्लिप में कैच थमा बैठे। अब फैंस को रोहित शर्मा से एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में बड़ी पारी की उम्‍मीद है। इसके साथ ही उनके पास इस मैच में इतिहास रचने का भी मौका है। वह सिर्फ दो रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।