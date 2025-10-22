रोहित शर्मा एडिलेड वनडे में रच सकते हैं इतिहास, सिर्फ इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: BCCI)
Rohit Sharma ODI Record: चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आठ महीने बाद पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पर्थ में वापसी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले ही वनडे में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रोहित ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर और 14 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 8 रन ही बना सके। रोहित क्रीज पर थोड़े असहज दिखे और जोश हेजलवुड की अंदर आती गेंद पर स्लिप में कैच थमा बैठे। अब फैंस को रोहित शर्मा से एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में बड़ी पारी की उम्मीद है। इसके साथ ही उनके पास इस मैच में इतिहास रचने का भी मौका है। वह सिर्फ दो रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।
टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा की नजर अब वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर अपना सपना पूरा करने पर है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज काफी मायने रखती है, क्योंकि उनके वर्ल्ड कप 2027 के लिए चयन को लेकर अभी से चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस सीरीज में अभी दो मैच बाकी हैं, ऐसे में यह स्टार बल्लेबाज बचे हुए मौकों को भुनाने के लिए बेताब होगा।
रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह अभी तक ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 वनडे में 998 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से चार शतक और दो अर्धशतक आए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। सिर्फ दो रन बनाने ही वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉड वेस्टइंडीज के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स के नाम दर्ज है। रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 40 मैचों में 1905 रन बनाए। अगर रोहित शर्मा भी 40 मैच खेलते तो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे, लेकिन 38 वर्षीय रोहित का ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने मैच खेल पाना मुश्किल है।
