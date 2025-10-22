Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा एडिलेड वनडे में रच सकते हैं इतिहास, सिर्फ इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

Rohit Sharma ODI Record: रोहित शर्मा भले 19 अक्टूबर को पर्थ में चूक गए हो, लेकिन 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में उनके पास इतिहास रचने का मौका है। इस मुकाबले में सिर्फ दो रन बनाते ही वह एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 22, 2025

Rohit Sharma ODI Record

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: BCCI)

Rohit Sharma ODI Record: चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आठ महीने बाद पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पर्थ में वापसी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले ही वनडे में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। रोहित ऑस्‍ट्रेलियन तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते नजर और 14 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 8 रन ही बना सके। रोहित क्रीज पर थोड़े असहज दिखे और जोश हेजलवुड की अंदर आती गेंद पर स्लिप में कैच थमा बैठे। अब फैंस को रोहित शर्मा से एडिलेड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में बड़ी पारी की उम्‍मीद है। इसके साथ ही उनके पास इस मैच में इतिहास रचने का भी मौका है। वह सिर्फ दो रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।

मौकों को भुनाने के लिए बेताब रोहित शर्मा

टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा की नजर अब वनडे क्रिकेट वर्ल्‍ड कप जीतकर अपना सपना पूरा करने पर है। ऐसे में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज काफी मायने रखती है, क्‍योंकि उनके वर्ल्‍ड कप 2027 के लिए चयन को लेकर अभी से चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस सीरीज में अभी दो मैच बाकी हैं, ऐसे में यह स्टार बल्लेबाज बचे हुए मौकों को भुनाने के लिए बेताब होगा।

1000 वनडे रन पूरे करने से सिर्फ दो रन दूर

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह अभी तक ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 20 वनडे में 998 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से चार शतक और दो अर्धशतक आए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। सिर्फ दो रन बनाने ही वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।

विव रिचर्ड्स के नाम दर्ज है ये विश्‍व रिकॉर्ड

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्‍यादा रन बनाने का वर्ल्‍ड रिकॉड वेस्टइंडीज के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स के नाम दर्ज है। रिचर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 40 मैचों में 1905 रन बनाए। अगर रोहित शर्मा भी 40 मैच खेलते तो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे, लेकिन 38 वर्षीय रोहित का ऑस्‍ट्रेलिया में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ इतने मैच खेल पाना मुश्किल है।

ये भी पढ़ें

IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में गरजा है इन बल्लेबाजों का बल्ला, जानें किसके नाम वनडे में सबसे ज्यादा रन
क्रिकेट
Shubman Gill Mitchell Marsh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

22 Oct 2025 10:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा एडिलेड वनडे में रच सकते हैं इतिहास, सिर्फ इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Ind vs Aus 2nd ODI Adelaide Pitch Report: दूसरे वनडे में होगी रनों की बारिश या लगेगी विकेटों की झड़ी, पढ़े एडिलेड की पिच रिपोर्ट

India vs Australia 2nd ODI Adelaide Pitch Report
क्रिकेट

ऋषभ पंत की वजह से सरफराज खान को इंडिया ए की टीम से कर दिया गया बाहर! रिपोर्ट में बड़ा दावा

Sarfaraz Khan dropped due to Rishabh Pant
क्रिकेट

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: दूसरे वनडे में टीम इंडिया में हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव, गंभीर के चहेतों की होगी छुट्टी!

IND vs AUS 2nd ODI Playing 11 Prediction
क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Semi Final Scenario: 3 टीम सेमीफाइनल में, 2 हुई ऐलिमिनेट, जानें एक स्पॉट के लिए भारत समेत 3 टीमों के समीकरण

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update
क्रिकेट

SA W vs PAK W: साउथ अफ्रीका ने डीएलएस नियम से पाकिस्तान को 150 रन से रौंद विश्‍व कप से किया बाहर

SA W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.