IND vs AUS 2nd T20 Weather: क्या दूसरे टी20 में भी बारिश करेगी मज़ा खराब? या जमकर बरसेंगे चौके- छक्के, पढ़ें मेलबर्न के मौसम का हाल

पहले मैच में अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शुभमन गिल 37 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 39 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे मैच में भारत की बल्लेबाजी की कमान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा संभालेंगे, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अहम भूमिका निभाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श और टिम डेविड बल्ले से कमाल दिखा सकते हैं, तो जोश हेजलवुड गेंद से धारदार साबित हो सकते हैं।