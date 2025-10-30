Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 2nd T20 Weather: क्या दूसरे टी20 में भी बारिश करेगी मज़ा खराब? या जमकर बरसेंगे चौके- छक्के, पढ़ें मेलबर्न के मौसम का हाल

मेलबर्न में भी शुक्रवार को बारिश की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 30, 2025

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मुक़ाबला (Photo - EspnCricInfo)

India vs Australia 2nd T20 Melbourne, Weather Rain Forecast: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, इसलिए दोनों टीमें इस मैच में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगे।

रद्द हो गया था पहला मैच

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में सीरीज का पहला मैच पूरा नहीं हो सका था। इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया ने 9.4 ओवरों में 1 विकेट खोकर 97 रन बनाए, लेकिन बार-बार बारिश के चलते रुकावट के बाद आखिकरकार मैच रद्द कर दिया गया।

मेलबर्न के मौसम का हाल

मेलबर्न में भी शुक्रवार को बारिश की संभावना है। AccuWeather के अनुसार, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। पूरा दिन बादल छाए रहेंगे और 93 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र

पहले मैच में अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शुभमन गिल 37 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 39 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे मैच में भारत की बल्लेबाजी की कमान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा संभालेंगे, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अहम भूमिका निभाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श और टिम डेविड बल्ले से कमाल दिखा सकते हैं, तो जोश हेजलवुड गेंद से धारदार साबित हो सकते हैं।

हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 33 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा। टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 11 मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहे। शेष 2 मैच बेनतीजा रहे। कंगारू सरजमीं पर भारत ने कभी भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है।

यहां देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में टॉस 1:15 बजे होगा, जिसके बाद 1:45 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

Updated on:

30 Oct 2025 12:58 pm

Published on:

30 Oct 2025 12:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 2nd T20 Weather: क्या दूसरे टी20 में भी बारिश करेगी मज़ा खराब? या जमकर बरसेंगे चौके- छक्के, पढ़ें मेलबर्न के मौसम का हाल

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

