भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit - BCCI@X)
India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में बारिश से धुल गया। अब दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में मेलबर्न में आमने-सामने होंगी। सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की तेज और उछाल वाली पिच को देखते हुए टीम में एक बदलाव कर सकते हैं। कैनबरा में भारतीय टीम दो स्पिनर और एक स्पिन ऑलराउंडर के अलावा एक तेज गेंदबाज और दो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ उतरी थी। दूसरे टी 20 में गंभीर एक स्पिनर को बाहर कर एक तेज गेंदबाज को मौका दे सकते हैं। ऐसे में वह किसे बली का बकरा बनाएंगे? आइये इस मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।
कैनबरा के मनुका ओवल में भारतीय क्रिकेट टीम दो स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ एक स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल के साथ उतरी थी। मेलबर्न की पिच तेज गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है। ऐसे में गौतम गंभीर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से एक को बाहर कर सकते हैं। क्रिकेट के गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव पर ही गाज गिरेगी।
कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गंभीर कुलदीप की जगह अर्शदीप सिंह को उतार सकते हैं, जो तेज पिचों पर शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं।इस तरह भारतीय टीम कुल चार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और शिवम दुबे के साथ उतर सकती है। जबकि उसके पास स्पिन के रूप में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल उपलब्ध होंगे।
कैनबरा में भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल शीर्ष पांच बल्लेबाजो का खेलना तय है। एक बार फिर अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज उतरेंगे। कप्तान सूर्यकुमार यादव अपने नंबर-3 पर ही उतरेंगे। नंबर चार पर तिलक वर्मा नजर आएंगे तो अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन नंबर पांच खेलते दिखेंगे। हालांकि गंभीर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वह सैमसन को और पीछे उतार सकते हैं।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
