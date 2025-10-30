India vs Australia 2nd T20i Playing XI Prediction: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में बारिश से धुल गया। अब दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में मेलबर्न में आमने-सामने होंगी। सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की तेज और उछाल वाली पिच को देखते हुए टीम में एक बदलाव कर सकते हैं। कैनबरा में भारतीय टीम दो स्पिनर और एक स्पिन ऑलराउंडर के अलावा एक तेज गेंदबाज और दो तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के साथ उतरी थी। दूसरे टी 20 में गंभीर एक स्पिनर को बाहर कर एक तेज गेंदबाज को मौका दे सकते हैं। ऐसे में वह किसे बली का बकरा बनाएंगे? आइये इस मैच के लिए भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।