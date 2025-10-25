IND vs AUS 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, भारतीय टीम में हुए 2 बड़े बदलाव

India vs Australia 3rd ODI: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की सीरीज को तीसरा और आखिरी वनडे आज 25 अक्‍टूबर को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने फिर टॉस जीता है, लेकिन इस बार उन्‍होंने पहले बल्‍लेबाजी का विकल्‍प चुना है। मिचेल मार्श कहा कि विकेट वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे। जिस तरह से हमाने युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। आज हमारे पास 3-0 से आगे निकलने का शानदार मौका है। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में ज़ेवियर की जगह एलिस की वापसी हुई है। वहीं, शुभमन गिल ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाज़ी करते। हमें वो मिला जो हम चाहते थे। इस मैच में भारतीय टीम दो बड़े बदलाव के साथ उतरी है।