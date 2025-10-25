IND vs AUS 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, भारतीय टीम में हुए 2 बड़े बदलाव

मैच से पहले टॉस करते ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श और भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs Australia 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की सीरीज को तीसरा और आखिरी वनडे आज 25 अक्टूबर को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने फिर टॉस जीता है, लेकिन इस बार उन्होंने पहले बल्लेबाजी का विकल्प चुना है। मिचेल मार्श कहा कि विकेट वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले बल्लेबाज़ी करेंगे। जिस तरह से हमाने युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छे संकेत हैं। आज हमारे पास 3-0 से आगे निकलने का शानदार मौका है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज़ेवियर की जगह एलिस की वापसी हुई है। वहीं, शुभमन गिल ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाज़ी करते। हमें वो मिला जो हम चाहते थे। इस मैच में भारतीय टीम दो बड़े बदलाव के साथ उतरी है।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वनडे क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमों का आमना-सामना अब तक कुल 153 मुकाबलों में हुआ है। इनमें से भारत ने 58 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 85 मैच अपने नाम किए हैं। जबकि इन दोनों के बीच 10 मैच बेनतीजा रहे हैं। मौजूदा तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे चल रही है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, नाथन एलिस, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड।
