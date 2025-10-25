उनकी गेंदबाजी में कोई खास ताकत नहीं… गौतम गंभीर के चहेते को बार-बार मौका मिलने पर दिग्गज ने लगाए गंभीर आरोप

Mohammad Kaif on Harshit Rana: भारत को दूसरे वनडे में दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा है, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब अंतिम मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका नहीं देने के चलते हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान शुभमन गिल आलोचकों के निशाने पर हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम प्रबंधन से हर्षित राणा या नितीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही गंभीर के चहेते कहे जाने वाले हर्षित की गेंदबाजी पर भी सवाल उठाए हैं।