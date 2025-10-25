मैच से पहले राष्ट्रगान के लिए कतार में भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Australia 3rd ODI: भारतीय टीम जब शनिवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेलने के लिए उतरेगी तो उसके सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती होगी। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजरें इतिहास में पहली बार वनडे सीरीज में भारतीय टीम का सफाया करने पर होगी। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल की और कोच गौतम गंभीर के सामने किसी भी हाल में मैच जीतने की कड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 0-2 से पीछे चल रही है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत खराब है। भारतीय ने यहां ऑस्ट्रेलिया से कुल 19 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 16 में हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच बेनतीजा रहा है। टीम इंडिया यहां ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ दो मैच जीत सकी है। भारत ने यहां पहला मैच 2008 और दूसरा 2016 में जीता था। ऐसे में भारतीय टीम को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 साल से जीत का इंतजार है।
विराट कोहली के लिए छह महीने बाद वनडे क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही और पिछले दो वनडे मैचों में वे खाता भी नहीं खोल सके। वनडे क्रिकेट करियर में पहली बार ऐसा हुआ है, जब विराट लगातार दो मैचों में खाता नहीं खोल सके हैं। ऐसे में विराट पर बड़ी पारी खेलने का काफी दबाव होगा।
हालांकि इस मैच में विराट के पास एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका भी है। विराट यदि 54 रन बना लेते हैं तो वे श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा को पीछे छोड़ देंगे और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। संगकारा के नाम 404 मैचों में 14234 रन हैं, जबकि विराट ने अब तक 304 मैचों में 14181 रन बना लिए हैं।
विराट का वनडे में वर्तमान औसत 57.41 का है। खास बात यह है कि वनडे इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष-20 खिलाडिय़ों में विराट का औसत सबसे बेहतरीन है। यही नहीं, शीर्ष-20 बल्लेबाजों में विराट के अलावा सिर्फ दो और खिलाडिय़ों एमएस धोनी (50.57) और एबी डीविलियर्स (53.50) का औसत ही 50 से ऊपर है।
