India vs Australia 3rd ODI: भारतीय टीम जब शनिवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेलने के लिए उतरेगी तो उसके सामने क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती होगी। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजरें इतिहास में पहली बार वनडे सीरीज में भारतीय टीम का सफाया करने पर होगी। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल की और कोच गौतम गंभीर के सामने किसी भी हाल में मैच जीतने की कड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि तीन मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 0-2 से पीछे चल रही है।