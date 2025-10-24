IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाजों की बोलेगी तूती? जानें सिडनी की पिच रिपोर्ट

IND vs AUS Sydney Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले का प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी। भारत जहां अपना सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट जबकि दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हराया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 2-0 की बढ़त बनाई हुई है।