IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाजों की बोलेगी तूती? जानें सिडनी की पिच रिपोर्ट

IND vs AUS Sydney Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले का प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी। भारत जहां अपना सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट जबकि दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हराया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 2-0 की बढ़त बनाई हुई है।
वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत पर भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 154 वनडे मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 86 में जीत दर्ज की है, जबकि उसे भारत से 58 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 10 मैच का परिणाम नहीं निकल सका है।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी चुनना पसंद करेगी। वैसे यहां अब तक कुल 168 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करके 96 मैच जीते गए हैं। वहीं पहले बॉलिंग करते हुए 64 मैच में जीत मिली है। इस ग्राउंड पर पहली पारी में 224 जबकि दूसरी में 189 का औसत स्कोर है।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट-कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।
मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट-कीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिशेल स्टार्क, एडम जपा, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, बेन ड्वारशुइस।
