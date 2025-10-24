Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाजों की बोलेगी तूती? जानें सिडनी की पिच रिपोर्ट

India vs Australia 3rd ODI Sydney Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट जबकि दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हराया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 2-0 की बढ़त बनाई हुई है। अब दोनों टीमें शनिवार को आखिरी वनडे मैच में आमने-सामने होंगी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 24, 2025

India vs Australia 3 ODI Sydney Pitch Report

क्रिकेट पिच, प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit- @X)

IND vs AUS Sydney Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले का प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी। भारत जहां अपना सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट जबकि दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हराया था। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 2-0 की बढ़त बनाई हुई है।

IND vs AUS ODI: हेड टू हेड

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत पर भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 154 वनडे मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 86 में जीत दर्ज की है, जबकि उसे भारत से 58 मैच में शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 10 मैच का परिणाम नहीं निकल सका है।

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। ऐसे में इस ग्राउंड पर दोनों टीमों के बीच हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी चुनना पसंद करेगी। वैसे यहां अब तक कुल 168 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करके 96 मैच जीते गए हैं। वहीं पहले बॉलिंग करते हुए 64 मैच में जीत मिली है। इस ग्राउंड पर पहली पारी में 224 जबकि दूसरी में 189 का औसत स्कोर है।

भारतीय स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट-कीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।

ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट-कीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिशेल स्टार्क, एडम जपा, जोश हेजलवुड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जैक एडवर्ड्स, नाथन एलिस, बेन ड्वारशुइस।

ये भी पढ़ें

सिडनी में गरजता है रोहित शर्मा का बल्ला, आंकड़े देख ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ सकती है नींद
क्रिकेट
Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Sports news In Hindi

Updated on:

24 Oct 2025 08:28 pm

Published on:

24 Oct 2025 08:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: गेंदबाज होंगे हावी या बल्लेबाजों की बोलेगी तूती? जानें सिडनी की पिच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत के खिलाफ आखिरी वनडे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव, टी-20 में विस्फोटक बल्लेबाज की हुई एंट्री

Glenn Maxwell
क्रिकेट

‘अब पूरा इंडिया एशिया कप ट्रॉफी के लिए भाग रहा’… ACC चीफ मोहसिन नकवी ने सारी हदें की पार

Asia Cup 2025
क्रिकेट

सिडनी में गरजता है रोहित शर्मा का बल्ला, आंकड़े देख ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ सकती है नींद

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

सेमीफाइनल में पहुंचते ही टीम इंडिया को मिला दिग्गजों का साथ, लेकिन अंजुम चोपड़ा ने जताई चिंता

Indian Women's Cricket Team
क्रिकेट

181 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की होगी सिडनी वनडे में एंट्री! पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने किया दावा

Kuldeep Yadav and Jasprit Bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.