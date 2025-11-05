Ind vs Aus 4th T20i Pitch Report: कल चौथे मैच में आग उगलेंगे बल्लेबाज या गेंदबाजों की बोलेगी तूती, पढ़ें पिच रिपोर्ट

India vs Australia 4th T20i Pitch Report: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच पांच मैचों टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब बेहद ही अहम मोड़ पर पहुंच गई है। कैनबरा में खेले गए पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था तो दूसरे मैच में मेजबान टीम ने मेलबर्न में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद भारत ने होबार्ट में पांच विकेट से जीत हासिल करते हुए सीरीज में शानदार कमबैक किया। इस तरह तीन मैचों के बाद ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी है। अब दोनों ही टीमें क्‍वींसलैंड में खेले जाने वाले चौथे मैच को जीतकर अजेय बढ़त हासिल करना चाहेंगी। ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच से पहले कैरारा ओवल ग्राउंड की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।