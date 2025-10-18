IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे में खेली गईं 5 सबसे बड़ी पारियां, लिस्ट में दो बार है इस पूर्व भारतीय कप्तान का नाम

रोहित शर्मा भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोहित ने 158 गेंदों में 209 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 16 छक्के और 12 चौके शामिल थे, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना था। रोहित की इस पारी के दम पर भारत ने 6 विकेट पर 383 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में 57 रनों से हार का सामना करना पड़ा। रोहित की यह पारी न केवल भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी है, बल्कि वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है।