IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे में खेली गईं 5 सबसे बड़ी पारियां, लिस्ट में दो बार है इस पूर्व भारतीय कप्तान का नाम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा (Photo - BCCI)
India vs Australia ODI Series: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज कल यानि 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी। इस सीरीज से पहले आइए नज़र डालते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास की पांच सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियों पर, जिनमें तीन भारतीय और दो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शामिल हैं।
रोहित शर्मा भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। 2 नवंबर 2013 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोहित ने 158 गेंदों में 209 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी में 16 छक्के और 12 चौके शामिल थे, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना था। रोहित की इस पारी के दम पर भारत ने 6 विकेट पर 383 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में 57 रनों से हार का सामना करना पड़ा। रोहित की यह पारी न केवल भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी है, बल्कि वनडे क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का जादू हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास रहा है। 5 नवंबर 2009 को हैदराबाद में खेले गए वनडे मुकाबले में सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 141 गेंदों में 175 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 19 चौके जड़े। भारत 351 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था, और सचिन की इस पारी ने भारत को जीत के करीब ला खड़ा किया था। हालांकि, अंतिम क्षणों में भारत को 3 रनों से हार का सामना करना पड़ा। सचिन की यह पारी उनकी महानता का एक और उदाहरण थी, जिसे प्रशंसक आज भी याद करते हैं।
रोहित शर्मा का नाम इस सूची में एक बार फिर शामिल है। 12 जनवरी 2016 को पर्थ के वाका स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रोहित ने 163 गेंदों में नाबाद 171 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 13 चौके लगाए। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारत ने 3 विकेट खोकर 309 रनों का स्कोर बनाया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान स्टीव स्मिथ की शानदार पारी के दम पर 4 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। रोहित की यह नाबाद पारी भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी पारी है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली ने 30 अक्टूबर 2013 को नागपुर में खेले गए वनडे मुकाबले में 114 गेंदों में 156 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 6 छक्के और 13 चौके शामिल थे। बेली की इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 351 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। हालांकि, भारत ने इस लक्ष्य को 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। बेली की यह पारी ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी पारियों में से एक है।
स्टीव स्मिथ ने 12 जनवरी 2016 को पर्थ में खेले गए उसी मुकाबले में रोहित शर्मा की नाबाद 171 रनों की पारी का जवाब देते हुए 135 गेंदों में 149 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 2 छक्के और 11 चौके लगाए। भारत ने 309 रनों का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 49.2 ओवर में 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। स्मिथ की यह पारी उनकी नेतृत्व क्षमता और बल्लेबाजी कौशल का शानदार प्रदर्शन थी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग