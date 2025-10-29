IND vs AUS 1st T20i: ऑस्ट्रेलिया से टी20 की पहली भिड़ंत आज, कंगारुओं को डरा सकते हैं भारत के ये आंकड़े

India vs Australia 1st T20i: वनडे सीरीज 1-2 गंवाने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी। पांच मुकाबलों की शुरुआत आज बुधवार 29 अक्‍टूबर से कैनबरा से होने जा रही है। जहां टी20 क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें आमने-सामने होंगी। ऑस्‍ट्रेलिया का नेतृत्‍व मिचेल मार्श संभालते नजर आएंगे तो भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपने सबसे मजबूत बल्‍लेबाजी क्रम के साथ उतरना चाहेंगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा विश्व चैंपियन के खिलाफ अपने घर में कंगारू टीम कैसा प्रदर्शन करती है। इससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जो मेजबान टीम को डरा सकते हैं।