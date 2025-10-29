Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 1st T20i: ऑस्ट्रेलिया से टी20 की पहली भिड़ंत आज, कंगारुओं को डरा सकते हैं भारत के ये आंकड़े

India vs Australia 1st T20i: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.45 बजे से खेला जाएगा। इस मैच से पहले इन दोनों के टी20 आंकड़ों के इनकी ताकत जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 29, 2025

India vs Australia 1st T20i

भारतीय क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Australia 1st T20i: वनडे सीरीज 1-2 गंवाने के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी। पांच मुकाबलों की शुरुआत आज बुधवार 29 अक्‍टूबर से कैनबरा से होने जा रही है। जहां टी20 क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें आमने-सामने होंगी। ऑस्‍ट्रेलिया का नेतृत्‍व मिचेल मार्श संभालते नजर आएंगे तो भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपने सबसे मजबूत बल्‍लेबाजी क्रम के साथ उतरना चाहेंगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा विश्व चैंपियन के खिलाफ अपने घर में कंगारू टीम कैसा प्रदर्शन करती है। इससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जो मेजबान टीम को डरा सकते हैं।

आंकड़ों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी

यूं तो टी20 क्रिकेट में भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के सामने कोई टीम नहीं टिकती है। लेकिन, जब बात आंकड़ों की आती है तो टीम इंडिया का पलड़ा ज्‍यादा टी20 क्रिकेट में ज्‍यादा भारी रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2007 से 2024 के बीच अब तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 60 प्रतिशत से ज्‍यादा 20 मुकाबले अपने नाम किए है। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया की टीम सिर्फ 11 मैच ही जीत सकी है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा।

विस्‍फोटक है ऑस्‍ट्रेलिया का बल्‍लेबाजी क्रम

मिचेल मार्श की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने बेहद आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति अपनाई है, जिसके चलते उन्होंने 10.07 के शानदार बल्लेबाजी रन रेट से रन बनाए हैं। इसी अवधि में भारत ने 9.69 का रन रेट दर्ज किया है। अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ कंगारू टीम अपने सामने आने वाले हर गेंदबाजी क्रम को तहस-नहस करने का माद्दा रखती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा विश्व चैंपियन के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहता है।

भारत को इनसे रहेगी उम्‍मीद

इस मुकाबले में टीम इंडिया को कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा से काफी उम्मीदें हैं। वहीं, गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव से भी शानदार प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी। जसप्रीत बुमराह ब्रेक बाद लौट रहे हैं, ऐसे में वह अपनी पूरी ताकत का इस्‍तेमाल कर पाएंगे।

इनसे रहना होगा सावधान

भारत को दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श, ट्रैविस हेड और टिम डेविड से सावधान रहना होगा, क्‍योंकि अगर इनका बल्‍ला चला तो ये तीनों ही मैच का रुख अकेले मोड़ने का माद्दा रखते हैं। इनके अलावा भारतीय बल्‍लेबाजों को जोश हेजलवुड से भी संभलकर रहना होगा।

