Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा मुक़ाबला, जानें कब, कहां, कैसे फ्री में देखें मैच

IND vs AUS, When and Where to watch: महिला वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज खेला जागा मुक़ाबला (Photo - BCCI)

India vs Australia, Women's World Cup 2025 Live Streaming: महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला सात बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत के बीच खेला जाएगा। भारत के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अगर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस बाधा को पार कर लेती है तो उनकी आगे की राह आसान हो जाएगी।

भारत को पिछले मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीत वापस जीत की राह पर आना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम मैचों में दो जीत कर टेबल में दूसरे स्थान पर है। वह इस मुक़ाबले को जीत वापस टॉप पर जाना चहगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे फ्री में मुक़ाबले देख सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: कब और किसके बीच खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला?
Women’s World Cup 2025 का 13वां मुक़ाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार यानि 12 अक्टूबर को खेला जाएगा।

Women’s World Cup 2025: कहां खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुक़ाबला विशाखापट्टनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Women’s World Cup 2025: कब शुरू होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 2.30 बजे होगा।

Women’s World Cup 2025: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 टूर्नामेंट?
महिला वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: फ्री में कैसे देख सकते हैं भारत के मैच?
भारत के मैच आप DD स्पोर्ट्स में फ्री में देख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Oct 2025 07:27 am

Published on:

12 Oct 2025 07:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा मुक़ाबला, जानें कब, कहां, कैसे फ्री में देखें मैच

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women’s World Cup 2025: मात्र 150 रुपये में स्टेडियम में बैठकर देखें मैच, आज से सेमीफाइनल टिकटों की बिक्री शुरू

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार नामीबिया जैसी हल्की टीम से हारने के बाद अपने इन प्‍लेयर्स पर भड़के साउथ अफ्रीका के कप्तान

Namibia vs South Africa
क्रिकेट

नामीबिया से हारने वाली चौथी टेस्ट टीम बनी दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के साथ भी हो चुका है उलटफेर

क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Points Table: जीत की हैट्रिक के साथ इंग्‍लैंड बनी टेबल टॉपर, जानें अन्‍य टीमों का हाल

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

ENG-W vs SL-W: नैट साइवर ब्रंट के दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

ENG-W vs SL-W
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.