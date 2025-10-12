IND vs AUS Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा मुक़ाबला, जानें कब, कहां, कैसे फ्री में देखें मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज खेला जागा मुक़ाबला (Photo - BCCI)
India vs Australia, Women's World Cup 2025 Live Streaming: महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला सात बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत के बीच खेला जाएगा। भारत के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अगर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस बाधा को पार कर लेती है तो उनकी आगे की राह आसान हो जाएगी।
भारत को पिछले मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीत वापस जीत की राह पर आना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम मैचों में दो जीत कर टेबल में दूसरे स्थान पर है। वह इस मुक़ाबले को जीत वापस टॉप पर जाना चहगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे फ्री में मुक़ाबले देख सकते हैं।
Women’s World Cup 2025: कब और किसके बीच खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला?
Women’s World Cup 2025 का 13वां मुक़ाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार यानि 12 अक्टूबर को खेला जाएगा।
Women’s World Cup 2025: कहां खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुक़ाबला विशाखापट्टनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
Women’s World Cup 2025: कब शुरू होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला?
भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 2.30 बजे होगा।
Women’s World Cup 2025: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 टूर्नामेंट?
महिला वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
Women’s World Cup 2025: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
Women’s World Cup 2025: फ्री में कैसे देख सकते हैं भारत के मैच?
भारत के मैच आप DD स्पोर्ट्स में फ्री में देख सकते हैं।
