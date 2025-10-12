IND vs AUS Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा मुक़ाबला, जानें कब, कहां, कैसे फ्री में देखें मैच

India vs Australia, Women's World Cup 2025 Live Streaming: महिला वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मुक़ाबला सात बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया और मेजबान भारत के बीच खेला जाएगा। भारत के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अगर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस बाधा को पार कर लेती है तो उनकी आगे की राह आसान हो जाएगी।