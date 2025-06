IND vs ENG: पहले टेस्ट में ही बुमराह-सिराज और जडेजा के पास इतिहास रचने को मौका, निशाने पर 73 साल पुराना महारिकॉर्ड

Indian Bowler with Most Test wickets at Leeds: भारत बनाम इंग्‍लैंड लीड्स टेस्‍ट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्‍मद सिराज और रवींद्र जडेजा के पास इतिहास रचने को मौका है। इनमें से जो भी गेंदबाज 6 विकेट चटकाने में सफल रहेगा वह 73 साल से अटूट एक महारिकॉर्ड को तोड़ देगा।

Indian Bowler with Most Test wickets at Leeds: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच टेस्‍ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा। इस मैदान भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। भारत ने आखिरी बार यहां पिछला मुकाबला 2002 में जीता था। वहीं, अगर इस मैदान पर भारत बनाम इंग्‍लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां दोनों की अब तक कुल सात टेस्‍ट भिड़ंत हुई हैं। जिनमें से इंग्‍लैंड ने चार मैच जीते हैं तो भारत को सिर्फ ही जीत नसीब हुई हैं, जबकि एक टेस्‍ट ड्रॉ रहा है। ऐसे में नए कप्‍तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली युवा टीम इंडिया के लिए यहां चुनौती बेहद मुश्किल होने वाली है।