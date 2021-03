VIDEO: क्रिस जॉर्डन ने किया ऐसा कारनामा, देखते रह गए सूर्यकुमार यादव, निराश होकर लौटे

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच 5वें टी20 मैच के दौरान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। टीम इंडिया (Team India) ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और निर्धारित 20 ओवर में 224 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रख दिया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 188 रन ही बना सकी। भारत ने यह मैच 36 रनों से जीतने के साथ ही 5 टी20 मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली।





