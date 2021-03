क्रुणाल पांड्या ने किया वनडे में डेब्यू, हार्दिक ने दी बधाई, BCCI ने शेयर किया दोनों भाईयों का इमोशनल वीडियो

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England ODI Match) के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच पुणे में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाज के लिए आमंत्रित किया है। इस मैच की खास बात यह है कि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के भाई क्रुणाल पांड्या (Krunal pandya) को डेब्यू का मौका मिला है। इस खास मौके पर क्रुणाल काफी इमोशनल नजर आए और हार्दिक ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी।

हार्दिक ने दी क्रुणाल को वनडे की कैप

क्रुणाल पांड्या को उनके भाई हार्दिक पांड्या ने वनडे कैप दी, जिसके बाद दोनों भाई इमोशनल हो गए। क्रुणाल को हार्दिक ने गले लगाया। बीसीसीआई ने क्रुणाल और हार्दिक के इस भावुक पल की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

Some brotherly love 💙🫂 A moment to cherish for the duo 🧢 #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/UYwt5lmlQq

भावुक दिखे क्रुणाल

जैसे क्रुणाल को वनडे कैप दी गई वह भावुक हो गए और उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए पिता को याद किया। इस दौरान हार्दिक उनको हिम्मत देते नजर आए। भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने क्रुणाल के डेब्यू की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है।

There's something in my eye..

Go well @krunalpandya24 #INDvENG pic.twitter.com/24EMgdnS8A