Champions Trophy फाइनल में क्‍या न्यूजीलैंड दोहराएगा इतिहास या भारत करेगा पलटवार, जानें क्‍या हुआ था 25 साल पहले

IND vs NZ Clash after 25 years in CT Final: करीब 25 साल बाद भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ंत को तैयार हैं। इस बार ये देखना दिलचस्‍प होगा कि कीवी टीम इतिहास दोहराएगी या फिर मैन इन ब्‍लू पलटवार करेंगे।

भारत•Mar 06, 2025 / 02:16 pm• lokesh verma

IND vs NZ Clash after 25 years in Champions Trophy Final: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आखिरी और खिताबी मुकाबला रविवार 9 मार्च को यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। करीब 25 साल बाद भारत और न्‍यूजीलैंड की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आमने-सामने होंगी। इससे पहले 15 अक्‍टूबर 2000 को नैरोबी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में दोनों की भिड़ंत हुई थी। उस दौरान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी नॉकआउट के नाम से जाना जाता था। उस मुकाबले में न्‍यूजीलैंड ने 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। इस बार देखने वाली बात होगी कि कीवी टीम इतिहास दोहराएगी या फिर भारत उस हार का हिसाब चुकता करेगा। आइये एक नजर डालते हैं कि 25 साल पहले हुए उस मुकाबले में क्‍या हुआ था?