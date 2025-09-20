IND vs Oman: पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा खेला ओमान, अंत तक कड़ी टक्कर मिली तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी हुए मुरीद

India vs Oman Match Highlights: भारतीय क्रिकेट टीम ने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 में ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया। ओमान इस मैच में हारी जरूर, लेकिन उनके गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने भारतीय टीम की कड़ी परीक्षा ली। अगर ओमान के कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं रही होती तो शायद मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। कुल मिलाकर ओमान ने पाकिस्तान की टीम से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। इस टीम का जोश, जज्बा और जुनून देख भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी उनके मुरीद हो गए।
मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरने पर मजाकिया लहजे में कहा कि निश्चित रूप से मैं अगले मैच से 11वें नंबर से ऊपर आने की कोशिश करूंगा। इस दौरान उन्होंने ओमान टीम की तारीफ करते हुए कहा कि कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ओमान ने अविश्वसनीय क्रिकेट खेला। मुझे उनके कोच सुलु सर (सुलक्षण कुलकर्णी) के बारे में पता था कि वे खड़ूस होंगे। यह अद्भुत था, उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखकर वाकई बहुत मजा आया।
सूर्या ने अर्शदीप और हर्षित के बारे में बात करते हुए कहा कि जब आप बैठे हों और अचानक बाहर से आकर खेलना शुरू करें तो यह थोड़ा मुश्किल होता है। यहां बहुत उमस है। पंड्या के को लेकर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह कैसे आउट हुए, लेकिन आप उन्हें खेल से दूर नहीं रख सकते। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से वह आउट हुए। पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को अगले मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा कि सुपर फ़ोर्स के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
वहीं, बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों अर्धशतक जड़कर प्लेयर ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन ने कहा कि उमस और गर्मी अधिक थी। मैं पिछले कुछ हफ़्तों से अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हूं। हमें अभी एक नया ट्रेनर मिला है और ब्रोंको टेस्ट भी हुआ है। यह देखकर अच्छा लगा कि मुझे मैदान पर कुछ समय बिताने का मौका मिला। उन्होंने वाकई अच्छी गेंदबाजी की। ओमान को श्रेय देना होगा। पावरप्ले में भी अच्छी गेंदबाजी की, वे आगे बढ़कर स्विंग कर रहे थे। मैं सकारात्मक रहने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करता हूं। अपने देश के लिए बल्ले से कोई भी योगदान, आपको सकारात्मकता को ध्यान में रखना चाहिए।