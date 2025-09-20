IND vs Oman: पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा खेला ओमान, अंत तक कड़ी टक्कर मिली तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी हुए मुरीद

वहीं, बल्‍लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों अर्धशतक जड़कर प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन ने कहा कि उमस और गर्मी अधिक थी। मैं पिछले कुछ हफ़्तों से अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हूं। हमें अभी एक नया ट्रेनर मिला है और ब्रोंको टेस्ट भी हुआ है। यह देखकर अच्छा लगा कि मुझे मैदान पर कुछ समय बिताने का मौका मिला। उन्होंने वाकई अच्छी गेंदबाजी की। ओमान को श्रेय देना होगा। पावरप्ले में भी अच्छी गेंदबाजी की, वे आगे बढ़कर स्विंग कर रहे थे। मैं सकारात्मक रहने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करता हूं। अपने देश के लिए बल्ले से कोई भी योगदान, आपको सकारात्मकता को ध्यान में रखना चाहिए।