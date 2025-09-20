Patrika LogoSwitch to English

अर्शदीप सिंह ने मौका मिलते ही रचा इतिहास, एक झटके में 4 अद्भुत रिकॉर्ड के साथ बने ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

India vs Oman Match Records: एशिया कप 2025 में भारत के तीसरे मैच में मौका मिलते ही तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया है। वह सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही एक झटके में उन्‍होंने 4 अद्भुत रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किए हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 20, 2025

India vs Oman Match Records
अर्शदीप सिंह बने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs Oman Match Records: अर्शदीप सिंह को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम स्‍क्‍वाड में तो शामिल किया गया था, लेकिन यूएई और पाकिस्‍तान के खिलाफ उन्‍हें टीम इंडिया की प्‍लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था। ओमान के खिलाफ मौका मिलते ही उन्‍होंने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। भले ही ओमान के खिलाफ उन्‍होंने 9 से ऊपर की इकॉनमी से रन खर्च किए, लेकिन वह लंबे समय से जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वह आ ही गया। एक विकेट लेते ही वह दुनिया के सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इसके साथ ही उन्‍होंने चार बड़े रिकॉर्ड भी एक झटके में ही अपने नाम कर लिए। आइये एक नजर उनके इन रिकॉर्ड पर डालते हैं।

T20i में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय

अर्शदीप सिंह ने नवंबर 2022 में भारत के लिए डेब्‍यू किया था। उन्‍होंने तीन साल में ही कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्‍होंने एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में विनायक शुक्ला का विकेट लेते ही इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करा लिया। इस विकेट के साथ ही वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 

भारत के लिए सबसे ज्‍यादा T20i विकेट

1- अर्शदीप सिंह - 100 विकेट (64 पारी)

2- युजवेंद्र चहल - 96 विकेट (80 पारी)

3- हार्दिक पंड्या - 96 विकेट (117 पारी)

4- जसप्रीत बुमराह - 92 विकेट (72 पारी)

5- भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट (87 पारी)

सबसे तेज 100 T20i विकेट लेने वाले दुनिया के तेज गेंदबाज

64 पारियां - अर्शदीप सिंह*
66 पारियां - रिज़वान बट
69 पारियां - हारिस रऊफ़
71 पारियां - बिलाल खान
72 पारियां - मार्क अडायर

सबसे कम गेंदों में 100 T20i विकेट

1185 - राशिद खान
1220 - संदीप लामिछाने
1329 - अर्शदीप सिंह*
1368 - वानिंदु हसरंगा

एशिया कप 2025

Published on:

20 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अर्शदीप सिंह ने मौका मिलते ही रचा इतिहास, एक झटके में 4 अद्भुत रिकॉर्ड के साथ बने ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

