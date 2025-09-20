अर्शदीप सिंह ने मौका मिलते ही रचा इतिहास, एक झटके में 4 अद्भुत रिकॉर्ड के साथ बने ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

India vs Oman Match Records: अर्शदीप सिंह को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम स्‍क्‍वाड में तो शामिल किया गया था, लेकिन यूएई और पाकिस्‍तान के खिलाफ उन्‍हें टीम इंडिया की प्‍लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था। ओमान के खिलाफ मौका मिलते ही उन्‍होंने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। भले ही ओमान के खिलाफ उन्‍होंने 9 से ऊपर की इकॉनमी से रन खर्च किए, लेकिन वह लंबे समय से जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वह आ ही गया। एक विकेट लेते ही वह दुनिया के सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इसके साथ ही उन्‍होंने चार बड़े रिकॉर्ड भी एक झटके में ही अपने नाम कर लिए। आइये एक नजर उनके इन रिकॉर्ड पर डालते हैं।