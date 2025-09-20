IND vs Oman: भारत के खिलाफ ओमान ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने सारे कीर्तिमान

India vs Oman Match Records: एशिया कप 2025 में ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शुक्रवार को खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 1888 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में ओमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कड़ी टक्‍कर दी। हालांकि वह 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी और 21 रन से हार गई। भले ही इस मैच में हारकर ओमान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन वह भारत के खिलाफ इतिहास रचने में सफल रही है। ओमान ने इस मुकाबले कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।