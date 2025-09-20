IND vs Oman: भारत के खिलाफ ओमान ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने सारे कीर्तिमान

India vs Oman Match Records: एशिया कप 2025 में ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शुक्रवार को खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 1888 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में ओमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कड़ी टक्कर दी। हालांकि वह 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी और 21 रन से हार गई। भले ही इस मैच में हारकर ओमान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन वह भारत के खिलाफ इतिहास रचने में सफल रही है। ओमान ने इस मुकाबले कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ओमान के सलामी बल्लेबाज 43 वर्षीय आमिर कलीम की, जो इस मैच में अर्धशतक जड़कर किसी भी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। कलीम ने एशिया कप में भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में अर्धशतक जड़ने का कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज कराया है। उन्होंने इस मामले में पिछले मैच में ही बनाए मोहम्मद नबी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने तिलकरत्ने दिलशान का 9 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया था।
43 साल 303 दिन - आमिर कलीम ( नाबाद 50 रन) बनाम भारत, अबू धाबी (2025*)
40 साल 260 दिन - मोहम्मद नबी (60 रन) बनाम श्रीलंका, अबू धाबी (2025)
39 साल 142 दिन - तिलकरत्ने दिलशान (नाबाद 75 रन) बनाम पाकिस्तान, मीरपुर (2016)
ओमान ने टीम इंडिया के खिलाफ रन चेज के पावरप्ले में बगैर कोई विकेट गंवाए 44 रन बना लिए थे। ओमान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार किया है, जब उसने किसी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध पावरप्ले में कोई विकेट नहीं खोया है।
ओमान के सलामी बल्लेबाजों के बीच 56 रनों की साझेदारी हुई। ये भी पहली बार है, जब ओमान ने किसी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप की है। इससे पहले ओमान ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ क्रमश: 72 और 69 रन बनाए थे, लेकिन उस दौरान ये दोनों टीमें फुल मेंबर नहीं हुआ करती थीं।
ओमान की 56 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भारत के खिलाफ बनाई गई किसी एसोसिएट टीम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पूर्व अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 में चौथे विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप की थी।
ओमान की ओर से दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो कि ओमान की किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी पार्टरनशिप है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ यह किसी एसोसिएट टीम की अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी है।