Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs Oman: भारत के खिलाफ ओमान ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने सारे कीर्तिमान

IND vs Oman Match Records: ओमान की टीम भले ही एशिया कप 2025 के सुपर-4 में जगह नहीं बना सकी है, लेकिन उसने आखिरी ग्रुप स्‍टेज के मैच में जिस तरह से भारत को कड़ी टक्‍कर दी है, अब तक इस टूर्नामेंट में कोई नहीं दे सका था। इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 20, 2025

IND vs Oman Match Records
IND vs Oman Match Records: भारत के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद खुदा का शुक्रिया अदा करते ओमान के ओपनर आमिर कलीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Oman Match Records: एशिया कप 2025 में ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शुक्रवार को खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 1888 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में ओमान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कड़ी टक्‍कर दी। हालांकि वह 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी और 21 रन से हार गई। भले ही इस मैच में हारकर ओमान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई हो, लेकिन वह भारत के खिलाफ इतिहास रचने में सफल रही है। ओमान ने इस मुकाबले कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। आइये एक नजर उन रिकॉर्ड पर डालते हैं।

किसी भी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध अर्धशतक वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

सबसे पहले बात करते हैं ओमान के सलामी बल्‍लेबाज 43 वर्षीय आमिर कलीम की, जो इस मैच में अर्धशतक जड़कर किसी भी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। कलीम ने एशिया कप में भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में अर्धशतक जड़ने का कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज कराया है। उन्‍होंने इस मामले में पिछले मैच में ही बनाए मोहम्‍मद नबी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्‍होंने तिलकरत्‍ने दिलशान का 9 साल पुराना रिकॉर्ड ध्‍वस्‍त किया था।

ये भी पढ़ें

IND vs Oman: पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा खेला ओमान, अंत तक कड़ी टक्कर मिली तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी हुए मुरीद
क्रिकेट
India vs Oman Match Highlights

T20 एशिया कप में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

43 साल 303 दिन - आमिर कलीम ( नाबाद 50 रन) बनाम भारत, अबू धाबी (2025*)

40 साल 260 दिन - मोहम्मद नबी (60 रन) बनाम श्रीलंका, अबू धाबी (2025)

39 साल 142 दिन - तिलकरत्ने दिलशान (नाबाद 75 रन) बनाम पाकिस्तान, मीरपुर (2016)

क्रिकेट इतिहास में पहली बार ओमान ने पावरप्‍ले में नहीं गंवाया विकेट

ओमान ने टीम इंडिया के खिलाफ रन चेज के पावरप्ले में बगैर कोई विकेट गंवाए 44 रन बना लिए थे। ओमान ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार किया है, जब उसने किसी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध पावरप्ले में कोई विकेट नहीं खोया है।

फुल मेंबर टीम के विरूद्ध पहली बार अर्धशतकीय पार्टनरशिप

ओमान के सलामी बल्‍लेबाजों के बीच 56 रनों की साझेदारी हुई। ये भी पहली बार है, जब ओमान ने किसी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय पार्टनरशिप की है। इससे पहले ओमान ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ क्रमश: 72 और 69 रन बनाए थे, लेकिन उस दौरान ये दोनों टीमें फुल मेंबर नहीं हुआ करती थीं।

भारत के खिलाफ एसोसिएट टीम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप

ओमान की 56 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भारत के खिलाफ बनाई गई किसी एसोसिएट टीम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पूर्व अफगानिस्‍तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 में चौथे विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप की थी।

फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी

ओमान की ओर से दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की पार्टनरशिप हुई, जो कि ओमान की किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी पार्टरनशिप है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ यह किसी एसोसिएट टीम की अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

20 Sept 2025 08:26 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs Oman: भारत के खिलाफ ओमान ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा रचा इतिहास, एक ही मैच में बना डाले इतने सारे कीर्तिमान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.