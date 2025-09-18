India vs Oman Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्‍तान सुपर 4 में जगह बना चुके हैं तो वहीं मेजबान यूएई और ओमान बाहर हो चुके हैं। अब इस ग्रुप का एक ही मुकाबला बाकी है, जो भारत और ओमान के बीच शुक्रवार 19 सितंबर को यूएई के दुबई इंटरनेशन क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में हार या जीत से टूर्नामेंट में भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में टीम इंडिया की प्‍लेइंग इलेवन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कप्‍तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर अपनी बेंच स्‍ट्रेंथ का आजमाना चाहेंगे। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं किस-किसका पत्‍ता कट सकता है और किस-किसको मौका मिल सकता है।