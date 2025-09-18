India vs Oman Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सुपर 4 में जगह बना चुके हैं तो वहीं मेजबान यूएई और ओमान बाहर हो चुके हैं। अब इस ग्रुप का एक ही मुकाबला बाकी है, जो भारत और ओमान के बीच शुक्रवार 19 सितंबर को यूएई के दुबई इंटरनेशन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में हार या जीत से टूर्नामेंट में भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर अपनी बेंच स्ट्रेंथ का आजमाना चाहेंगे। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं किस-किसका पत्ता कट सकता है और किस-किसको मौका मिल सकता है।
जितेश शर्मा को भारत की 15 सदस्यीय टीम में जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन, उन्हें अब तक भी आजमाया नहीं जा सका है। जबकि संजू सैमसन का क्रम बदलकर बहुत पीछे कर दिया गया है। ऐसे में टीम ओमान के खिलाफ संजू को ब्रेक देकर मध्यक्रम की बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा को मौका दे सकता है।
मध्यक्रम और बतौर फिनिशर के रूप में भारत के स्क्वॉड में शामिल किए गए रिंकू सिंह भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रिंकू को शिवम दुबे की जगह भारतीय प्लेइंग इलेवन में जगह दी जा सकती है, क्योंकि पिछले मुकाबले में शिवम दुबे से गेंदबाजी भी नहीं कराई गई थी। अगर रिंकू सिंह को शिवम दुबे को नहीं खिलाया गया तो गौतम गंभीर के चहेते हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर चौंकाने वाला फैसला भी लिया जा सकता है।
भारत के लिए ओमान के खिलाफ मुकाबला महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम देने के लिए प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है। बुमराह की जगह टी20 इंटरनेशन क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह/हर्षित राणा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव।