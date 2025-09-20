IND vs PAK: कल पाकिस्तान से फिर भिड़ेगा भारत, प्लेइंग 11 में होंगे ये तीन बदलाव, क्या संजू टॉप ऑर्डर में ही करेंगे बल्लेबाजी?

India vs Pakistan Playing 11, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का लीग स्टेज खत्म हो चुका है और अब सुपर 4 मुक़ाबले खेले जाएंगे। सुपर 4 का दूसरा मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत दोनों टीम इस राउंड की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। भारत इस मैच में तीन बदलाव के साथ उतार सकता है।
भारत ने ओमान के खिलाफ प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए थे और जसप्रीत बुमराह तथा वरुण चक्रवर्ती को आराम देकर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका दिया था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में बल्लेबाजी क्रम में प्रयोग किए और खुद को 11वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रखा, जबकि संजू सैमसन को तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। सैमसन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अर्धशतक जड़ा। ऐसे में क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी सैमसन को नंबर 3 पर मौका देगा?
इसके अलावा जसप्रीत बुमराह तथा वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग 11 में वापसी होगी। इसके अलावा ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए हैं और उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ खेलने की संभावना कम हैं। उन्हें अबु धाबी में ओमान के ख़िलाफ ग्रुप ए मैच में फ़ील्डिंग करते समय सिर पर चोट लगी थी। अक्षर को 15वें ओवर में यह चोट लगी थी। वह मिड-ऑफ़ से दौड़ते हुए हम्माद मिर्ज़ा का कैच लेने की कोशिश में संतुलन खोकर गिर पड़े, जिससे उनका सिर जमीन से टकरा गया। इसके बाद उन्हें सिर और गर्दन को पकड़ते हुए देखा गया और फ़िज़ियो की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया। वे ओमान की पारी के बचे हुए हिस्से में फ़ील्ड पर नहीं लौटे।
अक्षर ने सिर्फ़ एक ओवर डाला जिसमें चार रन दिए। इस मैच में भारत ने कुल आठ गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और 21 रन से मैच जीता। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारतीय टीम के फ़ील्डिंग कोच टी. दिलीप ने बताया कि अक्षर की हालत ठीक है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि मैचों के बीच काफ़ी कम समय है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में अपना अगला मुक़ाबला खेलने से पहले 48 घंटों से भी कम का वक़्त मिलेगा।
अगर अक्षर पाकिस्तान के ख़िलाफ मैच से बाहर रहते हैं, तो टीम के लिए तीन स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरना मुश्किल हो सकता है। यह तभी संभव होगा जब किसी और खिलाड़ी को बुलाया जाए। आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ही दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं जो अभी टीम में हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भारत के पास स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर जैसे अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है।
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -
भारत - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमराह और अक्षर पटेल/अर्शदीप सिंह।
पाकिस्तान - सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी,