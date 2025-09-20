IND vs PAK: कल पाकिस्तान से फिर भिड़ेगा भारत, प्लेइंग 11 में होंगे ये तीन बदलाव, क्या संजू टॉप ऑर्डर में ही करेंगे बल्लेबाजी?

इसके अलावा जसप्रीत बुमराह तथा वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग 11 में वापसी होगी। इसके अलावा ऑलराउंडर अक्षर पटेल चोटिल हो गए हैं और उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ खेलने की संभावना कम हैं। उन्हें अबु धाबी में ओमान के ख़िलाफ ग्रुप ए मैच में फ़ील्डिंग करते समय सिर पर चोट लगी थी। अक्षर को 15वें ओवर में यह चोट लगी थी। वह मिड-ऑफ़ से दौड़ते हुए हम्माद मिर्ज़ा का कैच लेने की कोशिश में संतुलन खोकर गिर पड़े, जिससे उनका सिर जमीन से टकरा गया। इसके बाद उन्हें सिर और गर्दन को पकड़ते हुए देखा गया और फ़िज़ियो की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया। वे ओमान की पारी के बचे हुए हिस्से में फ़ील्ड पर नहीं लौटे।