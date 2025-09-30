Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

क्या इस बार मिलेंगे हाथ? इस संडे फिर क्रिकेट के मैदान पर होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत

India vs Pakistan Battle Again: एशिया कप के बाद अगले संडे को एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। लगातार तीन रविवार (14, 21 और 28 सितंबर) को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत के बाद अब महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में सामना होगी। ये देखना दिलचस्‍प होगा कि इस बार हाथ मिलेंगे या नहीं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 30, 2025

India vs Pakistan in Women’s World Cup 2025

India vs Pakistan in Women’s World Cup 2025 (Photo: IANS)

India vs Pakistan Battle Again in next sunday: एशिया कप 2025 के बाद अब क्रिकेट फैंस आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 शुरू होने जा रहा है। जहां एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। लगातार तीन रविवार (14, 21 और 28 सितंबर) को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत के बाद अब अगले संडे फिर दोनों की भिड़ंत होगी, लेकिन इस बार ये भिड़ंत महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में होगी। भारतीय महिला टीम और पाकिस्‍तान की महिला टीम के बीच ये मुकाबला रविवार 5 अक्‍टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। इस मैच में सबकी नजर इस पर टिकी होंगी कि इस बार हाथ मिलेंगे या फिर वही तनाव नजर आएगा, जो एशिया कप में देखने को मिला।

भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे मैच

बता दें कि महिला वनडे विश्व कप का आगाज 30 सितंबर से हो रहा है, जिसके मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। मेजबान होने के नाते भारतीय टीम के पास विश्व कप जीतने का मौका है और इस बात को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकार किया है। कौर ने कहा है कि उनके पास अपनी कप्तानी में भारत को विश्व कप जिताकर इतिहास रचने का मौका है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए घरेलू विश्व कप है और हम इसे अपने उन सभी समर्थकों के लिए खास बनाना चाहते हैं।

हमारे पास विश्व कप जीत इतिहास रचने का मौका- हरमनप्रीत कौर

हरमन ने आईसीसी के एक कॉलम में लिखा, "घरेलू विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करना, एक बड़ा सम्मान है। हम ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश रखते हैं और इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं। विश्व कप की तैयारी का हमारा सफर समृद्ध रहा है। पिछले कुछ समय से टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे हमारे अंदर आईसीसी ट्रॉफी जीतने की ललक जगी है।

हम बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतना चाहते हैं। प्रतियोगिता हमेशा की तरह कड़ी है, लेकिन टीम को अपने कौशल, तैयारियों और किसी भी चुनौती से पार पाने का भरोसा है। घरेलू और बाहरी मैदानों पर खेले गए हालिया नतीजे भी टीम के लिए उत्साहजनक रहे हैं। हम विश्व कप में इस लय को बरकरार रखने के लिए उत्सुक हैं।

आज भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला

उन्होंने विश्व कप में भारतीय टीम के अभियान में सपोर्ट स्टाफ की भूमिका और फैंस के उत्साह और समर्थन को भी अहम बताया। भारतीय महिला टीम अब तक कोई भी आईसीसी खिताब नहीं जीत सकी है। 2005 और 2017 में टीम फाइनल में पहुंची थी। आज 30 सितंबर से आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगी। 5 अक्टूबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है। यानी लगातार चौथे हफ्ते दोनों देशों की टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने रहेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Womens World Cup 2025

Published on:

30 Sept 2025 09:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / क्या इस बार मिलेंगे हाथ? इस संडे फिर क्रिकेट के मैदान पर होगी भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया को आराम नहीं, जानें क्यों सीधे दुबई से पहुंची अहमदाबाद

Team India
क्रिकेट

ACC के मुख्यालय में नहीं, मोहसिन नकवी के पास ही है एशिया कप की ट्रॉफी, BCCI ने भारत लाने के लिए बनाया ये प्लान

Asia Cup Trophy Latest News
क्रिकेट

नेपाल ने मचाई वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी, वेस्टइंडीज के खिलाफ जीता सीरीज, कप्तान ने बताया मास्टर प्लान

Nepal Cricket Team
क्रिकेट

नेपाल ने T20i सीरीज जीतकर रचा इतिहास, दो बार की टी20 वर्ल्‍ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज का मार-मारकर किया बुरा हाल

WI vs NEP 2nd t20i Highlights
क्रिकेट

BAN vs WI: बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के शेड्यूल का किया ऐलान

West Indies
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.