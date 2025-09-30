India vs Pakistan Battle Again in next sunday: एशिया कप 2025 के बाद अब क्रिकेट फैंस आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 शुरू होने जा रहा है। जहां एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। लगातार तीन रविवार (14, 21 और 28 सितंबर) को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत के बाद अब अगले संडे फिर दोनों की भिड़ंत होगी, लेकिन इस बार ये भिड़ंत महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में होगी। भारतीय महिला टीम और पाकिस्‍तान की महिला टीम के बीच ये मुकाबला रविवार 5 अक्‍टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्‍टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। इस मैच में सबकी नजर इस पर टिकी होंगी कि इस बार हाथ मिलेंगे या फिर वही तनाव नजर आएगा, जो एशिया कप में देखने को मिला।