India vs Pakistan in Women’s World Cup 2025 (Photo: IANS)
India vs Pakistan Battle Again in next sunday: एशिया कप 2025 के बाद अब क्रिकेट फैंस आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 शुरू होने जा रहा है। जहां एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। लगातार तीन रविवार (14, 21 और 28 सितंबर) को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत के बाद अब अगले संडे फिर दोनों की भिड़ंत होगी, लेकिन इस बार ये भिड़ंत महिला वनडे वर्ल्ड कप में होगी। भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच ये मुकाबला रविवार 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। इस मैच में सबकी नजर इस पर टिकी होंगी कि इस बार हाथ मिलेंगे या फिर वही तनाव नजर आएगा, जो एशिया कप में देखने को मिला।
बता दें कि महिला वनडे विश्व कप का आगाज 30 सितंबर से हो रहा है, जिसके मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे। मेजबान होने के नाते भारतीय टीम के पास विश्व कप जीतने का मौका है और इस बात को कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकार किया है। कौर ने कहा है कि उनके पास अपनी कप्तानी में भारत को विश्व कप जिताकर इतिहास रचने का मौका है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए घरेलू विश्व कप है और हम इसे अपने उन सभी समर्थकों के लिए खास बनाना चाहते हैं।
हरमन ने आईसीसी के एक कॉलम में लिखा, "घरेलू विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तानी करना, एक बड़ा सम्मान है। हम ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश रखते हैं और इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं। विश्व कप की तैयारी का हमारा सफर समृद्ध रहा है। पिछले कुछ समय से टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे हमारे अंदर आईसीसी ट्रॉफी जीतने की ललक जगी है।
हम बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतना चाहते हैं। प्रतियोगिता हमेशा की तरह कड़ी है, लेकिन टीम को अपने कौशल, तैयारियों और किसी भी चुनौती से पार पाने का भरोसा है। घरेलू और बाहरी मैदानों पर खेले गए हालिया नतीजे भी टीम के लिए उत्साहजनक रहे हैं। हम विश्व कप में इस लय को बरकरार रखने के लिए उत्सुक हैं।
उन्होंने विश्व कप में भारतीय टीम के अभियान में सपोर्ट स्टाफ की भूमिका और फैंस के उत्साह और समर्थन को भी अहम बताया। भारतीय महिला टीम अब तक कोई भी आईसीसी खिताब नहीं जीत सकी है। 2005 और 2017 में टीम फाइनल में पहुंची थी। आज 30 सितंबर से आईसीसी वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगी। 5 अक्टूबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है। यानी लगातार चौथे हफ्ते दोनों देशों की टीमें एक-दूसरे के आमने-सामने रहेंगी।
