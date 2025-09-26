IND vs PAK: भारत के पास 8 साल बाद फाइनल में पाकिस्तान से ‘बदला’ लेने का मौका, जब मिला था सबसे बड़ी हार का जख्म

India vs Pakistan in Asia Cup 2025 Final: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मैच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया के पास पाकिस्तान से 'बदला' लेने का मौका है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल साल 2017 में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। भारत की वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्‍तान के खिलाफ रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार थी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम से फैंस को इस बार उस हार का हिसाब करने की उम्‍मीद होगी। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।