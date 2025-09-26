Patrika LogoSwitch to English

IND vs PAK: भारत के पास 8 साल बाद फाइनल में पाकिस्तान से ‘बदला’ लेने का मौका, जब मिला था सबसे बड़ी हार का जख्म

IND vs PAK in Asia Cup 2025 Final: 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के पास पाकिस्‍तान से 8 साल पहले फाइनल में हिसाब चुकता करने का सुनहरा मौका है। जब पाकिस्‍तान ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ी हार का जख्‍म दिया था।

भारत

lokesh verma

Sep 26, 2025

IND vs PAK in Asia Cup 2025 Final
एशिया कप 2025 में टॉस के दौरान भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्‍तानी कप्‍तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan in Asia Cup 2025 Final: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मैच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया के पास पाकिस्तान से 'बदला' लेने का मौका है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल साल 2017 में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। भारत की वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्‍तान के खिलाफ रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार थी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम से फैंस को इस बार उस हार का हिसाब करने की उम्‍मीद होगी। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पाकिस्‍तान ने बनाए थे 338 रन

भारत-पाकिस्तान की टीमें 18 जून 2017 को 'चैंपियंस ट्रॉफी' के फाइनल में उतरी थीं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए। पाकिस्तान को अजहर अली और फखर जमां की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 23 ओवरों में 128 रन की साझेदारी हुई। अजहर 71 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए।

फखर जमां ने जड़ा था शतक

इसके बाद फखर जमां ने बाबर आजम के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जुटाते हुए टीम को 200 रन तक पहुंचाया। फखर जमां 106 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 12 चौके शामिल थे। इनके अलावा, बाबर आजम ने 46, जबकि मोहम्मद हफीज ने 37 गेंदों में नाबाद 57 रन टीम के खाते में जोड़े। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और केदार जाधव 1-1 विकेट ही निकाल सके।

भारत को मिली थी खराब शुरुआत 

इसके जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा (0) का विकेट गंवा दिया। उस समय तक भारत अपना खाता भी नहीं खोल सका था। यहां से विकेटों का पतझड़ लग गया और टीम ने 72 के स्कोर तक 6 विकेट खो दिए। शिखर धवन 21, जबकि युवराज सिंह 22 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे।

158 रन पर सिमट गई थी भारतीय टीम

यहां से हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला। उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ सातवें विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी की, लेकिन 26.3 ओवर में पांड्या रन आउट हो गए। पांड्या 43 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 76 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद भारतीय टीम महज 30.3 ओवरों में 158 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने यह मैच 180 रन से अपने नाम किया था।

इस बार टीम इंडिया का पलड़ा काफी भारी

अब एशिया कप 2025 में भारत के पास 8 साल पुरानी इस हार का बदला लेने का मौका होगा। टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने अब तक सभी 5 मुकाबले जीते हैं। पाकिस्तान को दो बार (7 विकेट और 6 विकेट) शिकस्त दी है। ऐसे में फैंस का मानना है कि फाइनल में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा।

एशिया कप 2025

Published on:

26 Sept 2025 01:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: भारत के पास 8 साल बाद फाइनल में पाकिस्तान से 'बदला' लेने का मौका, जब मिला था सबसे बड़ी हार का जख्म

