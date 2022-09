IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला आज, जानें कब कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

सुपर 4 में भी भारतोया टीम अपने फॉर्म को जारी रखना चाहेगी और पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में लगातार पांचवीं जीत दर्ज करना चाहेगी। 28 अगस्त को मिली जीत से पहले भारत ने 2016 में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था। इसके बाद 2018 एशिया कप में टीम इंडिया ने पहले मैच में आठ विकेट और दूसरे मैच में नौ विकेट से उसे शिकस्त दी थी।



Asia Cup 2022 India vs Pakistan सुपर 4 मुक़ाबला कब खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।

Asia Cup 2022 India vs Pakistan सुपर 4 मुक़ाबला कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



Asia Cup 2022 India vs Pakistan सुपर 4 मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट कहां और कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि भारत में इस सुपर 4 मुक़ाबलाका प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।



Asia Cup 2022 India vs Pakistan सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 मुक़ाबला की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।

