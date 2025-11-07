IND vs PAK Live Streaming: हांगकांग सिक्सेस में भारत -पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

India vs Pakistan Live Streaming Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस आज से शुरू होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट हांगकांग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा। 6 खिलाड़ियों वाले इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 3-3 के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत पूल सी में है जिसमें चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ कुवैत की भी टीम है। हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। यहां से टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच शुरू होंगे। जो टीमें मुख्य ड्रॉ नॉकआउट के लिए क्वालीफाई नहीं पाएंगी वे अपनी अंतिम स्थिति निर्धारित करने के लिए बाउल और प्लेट फिक्स्चर मैच खेलेंगी।