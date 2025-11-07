IND vs PAK Live Streaming: हांगकांग सिक्सेस में भारत -पाकिस्तान के बीच मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

हांगकांग सिक्सेस में भारत और पाकिस्तान का मुक़ाबला आज खेला जाएगा। (photo - IANS)
India vs Pakistan Live Streaming Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस आज से शुरू होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट हांगकांग के टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा। 6 खिलाड़ियों वाले इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं, जिन्हें 3-3 के चार ग्रुप में बांटा गया है। भारत पूल सी में है जिसमें चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ कुवैत की भी टीम है। हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। यहां से टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच शुरू होंगे। जो टीमें मुख्य ड्रॉ नॉकआउट के लिए क्वालीफाई नहीं पाएंगी वे अपनी अंतिम स्थिति निर्धारित करने के लिए बाउल और प्लेट फिक्स्चर मैच खेलेंगी।
Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस में कब खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का मुक़ाबला?
हांगकांग सिक्सेस का पहला मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 7 नवम्बर यानि आज खेला जाएगा।
Hong Kong Sixes 2025: कहां खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हांगकांग सिक्सेस का यह मुक़ाबला?
भारत और पाकिस्तान के बीच हांगकांग सिक्सेस का यह मुक़ाबला टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा।
Hong Kong Sixes 2025: कब शुरू होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हांगकांग सिक्सेस का यह मुक़ाबला?
भारत और पाकिस्तान का यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.05 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 12.35 बजे होगा।
Hong Kong Sixes 2025: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के मैच?
हांगकांग सिक्सेस के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप सोनी स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
Hong Kong Sixes 2025: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में फैन कोड और सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
भारत: दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर/कप्तान), भरत चिपली, रॉबिन उथप्पा, प्रियांक पांचाल, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज नदीम
पाकिस्तान: अब्बास अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), साद मसूद, माज सदाकत, मुहम्मद शहजाद, शाहिद अजीज
