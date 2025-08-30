Asia Cup 2025: तो इस मजबूरी की वजह से बदलना पड़ा एशिया कप के मैचों का समय, खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी राहत

भारत अपने ग्रुप ए के मैच क्रमशः 10 और 14 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कृमशः यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ओमान और भारत के बीच होने वाला मैच खिलाफ 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फोर चरण में आगे बढ़ेंगी। इससे पहले 2023 के एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। 1984 से 2023 तक एशिया कप के 16 टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिनमें से भारत 8 बार, जबकि श्रीलंका 6 बार चैंपियन बना है। वहीं पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप अपने नाम किया है।