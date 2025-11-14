Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test Day 1 Highlights: ड्रामा के बीच खत्म हुआ कोलकाता टेस्ट का पहला दिन, पूरे दिन में नहीं बने 200 रन, भारत 37/1

भारतीय टीम ने पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 13 और वाशिंगटन सुंदर छह रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। फिलहाल भारत दक्षिण अफ्रीका से 122 रन पीछे है। इससे पहले टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका टीम ने पहली पारी में 155 रन बनाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 14, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला जा रहा है। (photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa 1 Test day 1 Stumps: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडेन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। स्टांप्स तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बान लिए हैं। क्रीज़ पर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर 38 गेंद पर छह और केएल राहुल 59 गेंद पर 13 रन बनाकर खेल रहे हैं।

पहले दिन का खेल ड्रामा के बीच अंत हुआ। दरअसल लो लाइट के चलते पहले दिन 90 ओवर नहीं फेंके गए और मात्र 75 ओवर का ही खेल हो सका। दिन के अंतिम ओवर से पहले दक्षिण अफ्रीका ने फील्ड में बदलाव करने के चक्कर में बहुत देरी करी। वे एक खिलाड़ी मिड विकेट पर लगाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए शिन पैड और हेलमेट की जरूरत थी और इसको मैदान में लाने में काफी एर हुई। ऐसे समय में जब दक्षिण अफ्रीका वॉशिंगटन पर दवाब बना कर एक और इव्क्केत झटक सकती थी। उन्होंने बेवजह समय खराब किया।

भारतीय पारी के जैसे ही 20 ओवर पूरे हुए अंपायरों ने कम रोशनी के चलते दिन का खेल खत्म करने का फैसला लिया। फिलहाल भारत दक्षिण अफ्रीका से 122 रन पीछे है। भारत का एक मात्र विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा है। जायसवाल को तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने क्लीन बोल किया था। उन्होंने 27 गेंद पर 12 रनों की पारी खेली थी।

इससे पहले टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका टीम ने पहली पारी में 155 रन बनाए थे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 27 रन पर पांच विकेट झटकते हुए शानदार शुरुआत के बाद अफ्रीका की पारी सस्ते में समेत दी समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया था और रायन रिकलटन और एडन मारक्रम ने मिलकर एक सधी हुई शुरुआत की थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को पवेलियन लौटाया और कुलदीप यादव ने टेम्बा बावुमा को चलता किया।

दूसरे सत्र में बुमराह और कुलदीप ने एक-एक सफलता हासिल की और सत्र के अंतिम चरण में मोहम्मद सिराज ने दोहरे झटके दिए, वहीं अक्षर पटेल की सफलता के साथ ही दूसरा सत्र दक्षिण के आठ विकेट के नुकसान पर 154 के स्कोर के साथ समाप्त हुआ। वहीं अंतिम सत्र में बुमराह ने दोनों शेष विकेट निकालते हुए दक्षिण अफ्रीका की पारी समाप्त कर दी।

सलामी बल्लेबाजों ने सकारात्मक शुरुआत की, रिकल्टन (23)ने शानदार शुरुआत की, जबकि मार्करम (31)ने अपना खाता खोलने के लिए 23 गेंदें लीं, लेकिन इसके बाद बाउंड्री से भरे स्कोरिंग शॉट्स का सिलसिला चला। बुमराह ने पहला स्पैल लंबा फेंका और आखिरकार उन्हें अपने 6वें ओवर में पुरस्कृत किया गया - एक के बाद एक और मेहमान टीम ने कुछ ही समय में दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया, ऐसा ही बावुमा(3) ने अपने वापसी वाले टेस्ट में किया।

71/3 के स्कोर पर, पहले घंटे की कड़ी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन मुल्डर(24), टोनी डीज़ॉर्ज़ी (24) और काइल वेरिन (16) - सभी ने शुरुआत की और सभी लगभग एक ही अंदाज में आउट हुए। ट्रिस्टन स्टब्स ने नाबाद 15 रन बनाते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ पारी संभालने की कोशिश की लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 13 रन में अंतिम पांच विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका की पारी समेट दी। बुमराह के पंजे के अलावा सिराज ने 47 रन पर दो विकेट, कुलदीप ने 36 रन पर दो विकेट और अक्षर पटेल ने 21 रन पर एक विकेट लिया।

Updated on:

14 Nov 2025 04:56 pm

Published on:

14 Nov 2025 04:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st Test Day 1 Highlights: ड्रामा के बीच खत्म हुआ कोलकाता टेस्ट का पहला दिन, पूरे दिन में नहीं बने 200 रन, भारत 37/1

