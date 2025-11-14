IND vs SA 1st Test Day 1 Highlights: ड्रामा के बीच खत्म हुआ कोलकाता टेस्ट का पहला दिन, पूरे दिन में नहीं बने 200 रन, भारत 37/1

पहले दिन का खेल ड्रामा के बीच अंत हुआ। दरअसल लो लाइट के चलते पहले दिन 90 ओवर नहीं फेंके गए और मात्र 75 ओवर का ही खेल हो सका। दिन के अंतिम ओवर से पहले दक्षिण अफ्रीका ने फील्ड में बदलाव करने के चक्कर में बहुत देरी करी। वे एक खिलाड़ी मिड विकेट पर लगाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए शिन पैड और हेलमेट की जरूरत थी और इसको मैदान में लाने में काफी एर हुई। ऐसे समय में जब दक्षिण अफ्रीका वॉशिंगटन पर दवाब बना कर एक और इव्क्केत झटक सकती थी। उन्होंने बेवजह समय खराब किया।