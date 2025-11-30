IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, पंत और इस विस्फोटक बल्लेबाज को नहीं मिली जगह, देखें प्लेइंग 11

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1991 में पहली बार वनडे मैच खेला गया था। तब से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 94 वनडे मैच हो चुके हैं। इनमें भारत ने 40 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 51 मैच जीतकर आगे दिखाई देती है। तीन मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए।हाल के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो पिछले पांच वनडे मुकाबलों में भारत का दबदबा साफ दिखता है। टीम इंडिया ने इनमें से चार मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका केवल एक मैच ही जीत पाई है।