रोहित शर्मा आज ODI क्रिकेट में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर एक साथ 3 महारिकॉर्ड

रोहित शर्मा (Photo source: IANS)
Rohit Sharma World Records: टी20i और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही खेलते हैं। हिटमैन पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाल मचाने के बाद अब एक बार फिर मैदान पर वापसी करने को तैयार हैं। भारत आज रविवार को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेलने जा रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान को लंबे समय से अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन व्हाइट-बॉल ओपनर में से एक माना जाता है। आज उनके निशाने पर एक नहीं, बल्कि तीन महारिकॉर्ड होंगे। आइये उन रिकॉर्ड के बारे में आपको बताते हैं।
बता दें कि रोहित शर्मा अब तक अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में ऑलओवर फॉर्मेट में 49 शतक बना चुके हैं। अगर वह आज शतक जड़ने में सफल हो जाते हैं तो वह अपना शतकों का अर्धशतक पूरा कर लेंगे। हिटमैन अब तक वनडे इंटरनेशनल में 32, टेस्ट क्रिकेट में 12 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 5 शतक जड़ चुके हैं।
हिटमैन को वनडे के इतिहास में सबसे खतरनाक सिक्स-हिटर बनने के लिए सिर्फ तीन और छक्कों की दरकार है। अभी उनके नाम 349 छक्के हैं, जो पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी के 351 के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड से सिर्फ दो कम हैं। एक बार जब रोहित अपना 352वां छक्का लगा लेंगे तो वह अफरीदी को पीछे छोड़ देंगे और ऑफिशियली ऑल-टाइम लिस्ट में टॉप पर पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में उन्होंने जो फॉर्म दिखाया है, उसे देखते हुए यह रिकॉर्ड शायद कुछ ही गेंदों में बन जाएगा।
शाहिद अफरीदी – 351
रोहित शर्मा – 349
क्रिस गेल – 331
सनथ जयसूर्या – 270
एमएस धोनी – 229
रोहित की कामयाबियों की बढ़ती लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। भारत के कप्तान वर्ल्ड क्रिकेट के एक और बड़े चैप्टर में अपना नाम दर्ज कराने से बस कुछ ही कदम दूर हैं। सभी फॉर्मेट में 19,902 इंटरनेशनल रन बनाने के बाद रोहित 20,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले चौथे भारतीय बैटर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
उन्हें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के खास क्लब में शामिल होने के लिए सिर्फ 98 और रन की दरकार है। उनके नाम 4,301 टेस्ट रन, 11,370 वनडे रन और 4,231 टी20i रन हैं, जो उन्होंने 502 इंटरनेशनल मैचों में बनाए हैं। तेंदुलकर 34,357 रनों के साथ ऑल-टाइम ग्लोबल चार्ट में टॉप पर हैं। उनके बाद कोहली (27,673) और द्रविड़ (24,064) हैं।
2024 वर्ल्ड कप के बाद टी20i से दूर रहने और इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद रोहित अब सिर्फ वनडे में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ मजबूत मोमेंटम के साथ एक्शन में लौट रहे हैं, जिसका क्रेडिट सिडनी में उनकी मैच जिताने वाली नाबाद 121 रन की पारी को जाता है, जिसने भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइटवॉश से बचाया था।
