रोहित शर्मा आज ODI क्रिकेट में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर एक साथ 3 महारिकॉर्ड

Rohit Sharma World Records: टी20i और टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही खेलते हैं। हिटमैन पिछले महीने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ धमाल मचाने के बाद अब एक बार फिर मैदान पर वापसी करने को तैयार हैं। भारत आज रविवार को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे खेलने जा रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान को लंबे समय से अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन व्हाइट-बॉल ओपनर में से एक माना जाता है। आज उनके निशाने पर एक नहीं, बल्कि तीन महारिकॉर्ड होंगे। आइये उन रिकॉर्ड के बारे में आपको बताते हैं।