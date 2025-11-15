IND vs SA day 2 Lunch: दूसरे दिन के लंच तक भारत ने बनाए 138/4, अफ्रीका से अब भी 21 रन पीछे; जडेजा-जुरेल क्रीज पर

India vs South Africa, 1st Test Day 2 lunch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स पर रोमांचक मोड़ ले रहा है। लंच ब्रेक के समय भारत ने अपनी पहली पारी में चार विकेट खोकर 138 रन बना लिए हैं, और वे दक्षिण अफ्रीका के 159 रनों के स्कोर से महज 21 रन पीछे हैं। पहले सेशन में 25 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारत ने 101 रन जोड़े लेकिन तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवाए। वर्तमान में रवींद्र जडेजा 11 रन और ध्रुव जुरेल 5 रन पर नाबाद हैं, जो लंच के बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी पर हैं।