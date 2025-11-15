Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA day 2 Lunch: दूसरे दिन के लंच तक भारत ने बनाए 138/4, अफ्रीका से अब भी 21 रन पीछे; जडेजा-जुरेल क्रीज पर

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने लंच ब्रेक तक पहली पारी में चार विकेट पर 138 रन बनाए हैं और वह फिलहाल दक्षिण अफ्रीका से 21 रन पीछे चल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 15, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल चल रहा है।

India vs South Africa, 1st Test Day 2 lunch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स पर रोमांचक मोड़ ले रहा है। लंच ब्रेक के समय भारत ने अपनी पहली पारी में चार विकेट खोकर 138 रन बना लिए हैं, और वे दक्षिण अफ्रीका के 159 रनों के स्कोर से महज 21 रन पीछे हैं। पहले सेशन में 25 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारत ने 101 रन जोड़े लेकिन तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवाए। वर्तमान में रवींद्र जडेजा 11 रन और ध्रुव जुरेल 5 रन पर नाबाद हैं, जो लंच के बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी पर हैं।

दूसरे दिन भारत ने खोये तीन विकेट

दूसरे दिन के पहले सेशन में भारत को वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल और ऋषभ पंत के रूप में झटके लगे। वाशिंगटन ने 82 गेंदों पर 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की। लेकिन केशव महाराज की गेंद पर स्लिप में कैच थमने के बाद वे पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर उतरे और चौके के साथ खाता खोला, लेकिन गर्दन में दर्द के कारण फिजियो के साथ मैदान छोड़ना पड़ा, यह भारतीय टीम के लिए बड़ी चिंता का विषय है।

राहुल ने 119 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाए, लेकिन महाराज की ही गेंद पर स्लिप में लपके गए। फिर ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की 24 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों से 27 रन ठोके, लेकिन कॉर्बिन बोश की गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच हो गए। साउथ अफ्रीकी स्पिनरों साइमन हार्मर और केशव महाराज ने तो मार्को जानसेन व कॉर्बिन बोश ने भी अच्छा दबाव बनाया।

पहले दिन जसप्रीत बुमराह की 5 विकेटों की शानदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका 159 पर सिमट गया था। अब लंच के बाद जडेजा-जुरेल जोड़ी पर नजरें टिकी हैं, जो भारत को मजबूत स्थिति में ले जा सकती है।

ये भी पढ़ें

IND vs SA 1st Test Lunch: दक्षिण अफ्रीका की सधी हुई शुरुआत, लंच तक तीन विकेट पर बनाए 105 रन, बुमराह ने झटके दो विकेट
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

15 Nov 2025 12:24 pm

Published on:

15 Nov 2025 12:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA day 2 Lunch: दूसरे दिन के लंच तक भारत ने बनाए 138/4, अफ्रीका से अब भी 21 रन पीछे; जडेजा-जुरेल क्रीज पर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

18 साल छोटी लड़की से शादी करने जा रहा ये दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बना चुका है 11 हजार से ज्यादा रन

Andrew Strauss Antonia Wedding
क्रिकेट

IPL 2026: संजू सैमसन के साथ इस विस्फोटक बल्लेबाज ने भी छोड़ी राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स हुए ट्रेड

क्रिकेट

IPL की एक और बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, LSG ने  मोहम्मद शमी और MI के इस ऑलराउंर को खरीदा

LSG Trade Player List
क्रिकेट

IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान, रवीद्र जडेजा और सैम कुरेन हुए RR के तो संजू सैमसन की CSK में एंट्री

Sanju Samson Ravindra Jadeja Trade Deal Final
क्रिकेट

विराट कोहली ने आज के दिन ही रचा था इतिहास, तोड़ दिया था सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

Virat Kohli on this Day
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.