IND vs SA 1st Test Lunch: दक्षिण अफ्रीका की सधी हुई शुरुआत, लंच तक तीन विकेट पर बनाए 105 रन, बुमराह ने झटके दो विकेट

इसके तुरंत बाद 62 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने एडेन मार्करम को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। मार्करम 48 गेंद पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका को पारी के 16वें ओवर में 71 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। कुलदीप यादव ने कप्तान तेंबा बावुमा को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। वह तीन रन बना सके। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव को एक विकेट मिला।