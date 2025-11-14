IND vs SA 1st Test Lunch: दक्षिण अफ्रीका की सधी हुई शुरुआत, लंच तक तीन विकेट पर बनाए 105 रन, बुमराह ने झटके दो विकेट

India vs South Africa, 1st Test, day 1 Lunch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच के पहले दिन का लंच हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने तीन विकेट गंवाकर 105 रन बना लिए हैं। पहले सेशन में 27 ओवर का खेल हुआ है। फिलहाल टोनी डी जॉर्जी 15 रन और वियान मुल्डर 22 रन बनाकर क्रीज पर हैं।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। पारी के 11वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने ओपनर रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड किया। वह 22 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए।
इसके तुरंत बाद 62 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को दूसरा झटका लगा। जसप्रीत बुमराह ने एडेन मार्करम को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। मार्करम 48 गेंद पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दक्षिण अफ्रीका को पारी के 16वें ओवर में 71 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। कुलदीप यादव ने कप्तान तेंबा बावुमा को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। वह तीन रन बना सके। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव को एक विकेट मिला।
