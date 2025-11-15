फिर केएल राहुल ने 119 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की सहायता से 39 रनों की अहम पारी खेली, वह भी केशव की गेंद पर स्लिप में कैच थमा बैठे। इसके बाद पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों के साथ 27 रन ठोके, लेकिन वह कॉर्बिन बोश की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। इसके बाद रवींद्र जडेजा 27, ध्रुव जुरेल 14 और अक्षर पटेल ने नाबाद 16 रन की पारी खेली। भारत ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 159 रन के जवाब में 189 रन बनाए और इस तरह पहली पारी के आधार पर 30 रनों की मामूली बढ़त हासिल की।