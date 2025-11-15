Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 1st Test Day 2: भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमटी, 30 रन की बढ़त मिली, चोटिल गिल बल्‍लेबाजी करने नहीं उतरे

India vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights: कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट में दक्षिण अफ्रीका के 159 के बाद भारत की पहली पारी 189 पर सिमटी है। इस तरह भारत ने 30 रनों की बढ़त हासिल की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 15, 2025

India vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights

भारतीय टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs South Africa 1st Test Day 2 Highlights: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया की पहली पारी 9 विकेट के नुकसान पर 189 रनों पर सिमट गई। शुभमन गिल 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। चोट के चलते वह फिर से बल्‍लेबाजी के लिए नहीं उतरे। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 159 रन बनाए थे। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 30 रनों की लीड मिली है।

गर्दन में दर्द के चलते गिल ने छोड़ा मैदान

37/1 से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम ने दूसरे दिन के पहले सेशन में ही वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल और ऋषभ पंत के विकेट गंवा दिए। वाशिंगटन 82 गेंदों पर 29 रन बनाए और राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की पार्टनरशिप की। वह केशव महाराज का शिकार बने। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने आते ही चौके से खाता खोला, लेकिन गर्दन में दर्द के चलते उन्‍होंने मैदान छोड़ दिया।

केएल राहुल ने बनाए सर्वाधिक 39 रन

फिर केएल राहुल ने 119 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की सहायता से 39 रनों की अहम पारी खेली, वह भी केशव की गेंद पर स्लिप में कैच थमा बैठे। इसके बाद पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों पर दो चौके और दो छक्कों के साथ 27 रन ठोके, लेकिन वह कॉर्बिन बोश की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। इसके बाद रवींद्र जडेजा 27, ध्रुव जुरेल 14 और अक्षर पटेल ने नाबाद 16 रन की पारी खेली। भारत ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 159 रन के जवाब में 189 रन बनाए और इस तरह पहली पारी के आधार पर 30 रनों की मामूली बढ़त हासिल की।

गिल को लेकर बीसीसीआई ने जारी किया अपडेट

बीसीसीआई ने शुभमन गिल को लेकर जारी किए आधिकारिक अपडेट बताया कि उन्‍हें मेडिकल टीम की सख्त निगरानी में रखा गया है। उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन उनके मैच में आगे खेलने पर संशय है। गिल की गर्दन में ऐंठन है और बोर्ड की टीम उनकी निगरानी कर रही है। वह पहली पारी में दोबारा बल्‍लेबाजी करने भी नहीं उतरे।

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

15 Nov 2025 01:58 pm

Published on:

15 Nov 2025 01:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st Test Day 2: भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमटी, 30 रन की बढ़त मिली, चोटिल गिल बल्‍लेबाजी करने नहीं उतरे

