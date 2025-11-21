IND vs SA 2nd Test Weather Report: दूसरे टेस्ट में बारिश बनेगी विलेन, जानें गुवाहाटी के मौसम का हाल

IND vs SA 2nd Test Weather Report: कोलकाता में सीरीज की खराब शुरुआत के बाद अब भारतीय टीम अब दूसरे टेस्‍ट के लिए गुवाहाटी पहुंच चुकी है। जहां शनिवार 22 नवंबर से एक बार फिर साउथ अफ्रीका से सामना होगा। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए कड़ा अभ्‍यास कर रही हैं। प्रोटियाज की नजर इस मैच को जीतकर 25 साल के हार के सूखे को खत्‍म करने पर होगी। वहीं, भारतीय टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन, इस मैच में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। क्‍या अहम मैच पर मौसम की मार पड़ेगी। आइये मैच के दौरान गुवाहाटी के मौसम का हाल आपको बताते हैं।