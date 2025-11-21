Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Weather Report: दूसरे टेस्ट में बारिश बनेगी विलेन, जानें गुवाहाटी के मौसम का हाल

IND vs SA 2nd Test Weather Report: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्‍ट सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्‍ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। लेकिन, मैच के दौरान पहले दो दिन बारिश की संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

IND vs SA 2nd Test Weather Report

बरसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम गुवाहाटी। (File Photo- X/ACBofficials)

IND vs SA 2nd Test Weather Report: कोलकाता में सीरीज की खराब शुरुआत के बाद अब भारतीय टीम अब दूसरे टेस्‍ट के लिए गुवाहाटी पहुंच चुकी है। जहां शनिवार 22 नवंबर से एक बार फिर साउथ अफ्रीका से सामना होगा। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए कड़ा अभ्‍यास कर रही हैं। प्रोटियाज की नजर इस मैच को जीतकर 25 साल के हार के सूखे को खत्‍म करने पर होगी। वहीं, भारतीय टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन, इस मैच में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। क्‍या अहम मैच पर मौसम की मार पड़ेगी। आइये मैच के दौरान गुवाहाटी के मौसम का हाल आपको बताते हैं।

गुवाहाटी के मौसम का हाल

एक्‍यूवेदर के मुताबिक, शनिवार 22 नवंबर को मैच के पहले दिन गुवाहाटी में बारिश होने की 25 फीसदी संभावना है। ऐसे में पहले दिन कुछ ओवर का नुकसान हो सकता है। दूसरे दिन भी मौसम विभाग ने 25 फीसदी बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि आखिरी तीन दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस तरह पहले दो दिन कुछ ओवर बारिश से बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन अगले तीन दिन मौसम साफ रहने से मैच पूरा होने की उम्‍मीद है।

गुवाहाटी टेस्‍ट के दौरान गुवाहाटी के आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। इस दौरान न्‍यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

भारत टीम

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल और आकाश दीप।

दक्षिण अफ्रीका की टीम

एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेन (विकेट कीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हमज़ा, वियान मुल्डर और लुंगी एनगिडी।

