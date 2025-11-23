IND vs SA 2nd Test Tea: सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुलाया, पहले सेशन में नहीं गिरा एक भी विकेट, दक्षिण अफ्रीका 316/6

सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया (Photo - EspnCricfInfo)
India vs South Africa, 2nd Test Tea: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया है। इस सेशन में ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुला दिया और एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। चयकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट के नुकसान पर 316 रन बना लिए हैं। मुथुसामी 131 गेंद पर 56 और काइल वेरेने 94 गेंद पर 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी कर ली है।
दूसरे दिन की शुरुआत में सुबह भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने नई गेंद के साथ आक्रमण शुरू किया। मोहम्मद सिराज और बुमराह ने शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया, लेकिन मुथुसामी और वेरेने ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। साझेदारी में सिंगल्स और डबल्स के साथ-साथ कुछ चौके भी शामिल रहे, जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 247 से बढ़कर 316 हो गया। कुलदीप ने फिर से किफायती गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिला।
यह सेशन दक्षिण अफ्रीका के लिए सकारात्मक रहा, क्योंकि पिच पर बल्लेबाजों को अब और आसानी हो रही है। भारत के लिए अब अगला सेशन महत्वपूर्ण होगा, जहां वे इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका यहां से जितनी ज्यादा बल्लेबाजी करेगा, भारत की मुश्किलें और बढ़ती जाएगी। एक तरफ स्कोर का दवाब और दूसरी तरफ पिच पर क्रैक पड़ने की वजह से धीरे- धीरे स्पिन फ्रेंडली होती जा रही है।
दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले दिन स्टंप्स तक टीम ने 81.5 ओवरों में छह विकेट खोकर 247 रन बना लिए थे। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने तीन विकेट झटके हैं। सलामी जोड़ी एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले घंटे में भारतीय तेज गेंदबाजों की स्विंग को अच्छी तरह खेला और 50 रन की साझेदारी की। मार्करम को 4 रन पर जीवनदान भी मिला था। हालांकि लंच से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सत्र की आखिरी गेंद पर मार्करम को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई।
चाय के बाद कुलदीप यादव ने तुरंत रयान रिकेल्टन को आउट कर दूसरा झटका दिया। नंबर-3 पर प्रमोट किए गए ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की शानदार साझेदारी की। लेकिन बावुमा (44) जडेजा की गेंद पर मिड-ऑन पर कैच थमा बैठे। इसके कुछ देर बाद सेट स्टब्स भी 49 रन बनाकर कुलदीप की फिरकी में फंस गए। वियान मुलडर भी ज्यादा देर नहीं टिके और कुलदीप के तीसरे शिकार बने।
इसके बाद टोनी डि ज़ोरज़ी और सेनुरन मुथुसामी ने समझदारी से पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए उपयोगी रन जोड़े, लेकिन दिन के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज की बाहर जाती गेंद पर डि ज़ोरज़ी (28) का बाहर का किनारा लगा और भारत को दिन का चौथा विकेट मिल गया। अंतिम सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। कुलदीप यादव सबसे सफल रहे और 3 विकेट झटके, जबकि बुमराह, सिराज और जडेजा ने 1-1 विकेट लिया।
