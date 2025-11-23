Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Tea: सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुलाया, पहले सेशन में नहीं गिरा एक भी विकेट, दक्षिण अफ्रीका 316/6

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया है। अफ्रीका ने टी ब्रेक तक पहली पारी में छह विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। फिलहाल क्रीज पर मुथुसामी 56 और वेरेने 38 रन बनाकर मौजूद हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 23, 2025

सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया (Photo - EspnCricfInfo)

India vs South Africa, 2nd Test Tea: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया है। इस सेशन में ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुला दिया और एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। चयकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट के नुकसान पर 316 रन बना लिए हैं। मुथुसामी 131 गेंद पर 56 और काइल वेरेने 94 गेंद पर 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी कर ली है।

भारतीय गेंदबाजों को नहीं मिली कोई सफलता

दूसरे दिन की शुरुआत में सुबह भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने नई गेंद के साथ आक्रमण शुरू किया। मोहम्मद सिराज और बुमराह ने शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया, लेकिन मुथुसामी और वेरेने ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। साझेदारी में सिंगल्स और डबल्स के साथ-साथ कुछ चौके भी शामिल रहे, जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 247 से बढ़कर 316 हो गया। कुलदीप ने फिर से किफायती गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिला।

भारत की मुश्किलें बढ़ीं

यह सेशन दक्षिण अफ्रीका के लिए सकारात्मक रहा, क्योंकि पिच पर बल्लेबाजों को अब और आसानी हो रही है। भारत के लिए अब अगला सेशन महत्वपूर्ण होगा, जहां वे इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका यहां से जितनी ज्यादा बल्लेबाजी करेगा, भारत की मुश्किलें और बढ़ती जाएगी। एक तरफ स्कोर का दवाब और दूसरी तरफ पिच पर क्रैक पड़ने की वजह से धीरे- धीरे स्पिन फ्रेंडली होती जा रही है।

पहले दिन का खेल

दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले दिन स्टंप्स तक टीम ने 81.5 ओवरों में छह विकेट खोकर 247 रन बना लिए थे। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने तीन विकेट झटके हैं। सलामी जोड़ी एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले घंटे में भारतीय तेज गेंदबाजों की स्विंग को अच्छी तरह खेला और 50 रन की साझेदारी की। मार्करम को 4 रन पर जीवनदान भी मिला था। हालांकि लंच से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सत्र की आखिरी गेंद पर मार्करम को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई।

चाय के बाद कुलदीप यादव ने तुरंत रयान रिकेल्टन को आउट कर दूसरा झटका दिया। नंबर-3 पर प्रमोट किए गए ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की शानदार साझेदारी की। लेकिन बावुमा (44) जडेजा की गेंद पर मिड-ऑन पर कैच थमा बैठे। इसके कुछ देर बाद सेट स्टब्स भी 49 रन बनाकर कुलदीप की फिरकी में फंस गए। वियान मुलडर भी ज्यादा देर नहीं टिके और कुलदीप के तीसरे शिकार बने।

इसके बाद टोनी डि ज़ोरज़ी और सेनुरन मुथुसामी ने समझदारी से पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए उपयोगी रन जोड़े, लेकिन दिन के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज की बाहर जाती गेंद पर डि ज़ोरज़ी (28) का बाहर का किनारा लगा और भारत को दिन का चौथा विकेट मिल गया। अंतिम सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। कुलदीप यादव सबसे सफल रहे और 3 विकेट झटके, जबकि बुमराह, सिराज और जडेजा ने 1-1 विकेट लिया।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: भारत की मुश्किलें बढ़ीं, फ़र्स्ट इनिंग्स के औसत स्कोर से बहुत आगे निकला दक्षिण अफ्रीका, आसान नहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

23 Nov 2025 11:26 am

Published on:

23 Nov 2025 11:16 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 2nd Test Tea: सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुलाया, पहले सेशन में नहीं गिरा एक भी विकेट, दक्षिण अफ्रीका 316/6

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2 साल पहले तुमने भारत को चुप कराया था… रवि शास्त्री ने आखिर किस विदेशी खिलाड़ी की शान में पढ़े कसीदे

Ravi Shastri tribute to Travis Head
क्रिकेट

IPL 2026 के ऑक्‍शन में PBKS को 16.5 करोड़ में भरने होंगे 6 स्‍लॉट, इन प्‍लेयर्स को खरीदने पर रहेगी नजर

PBKS eye in IPL 2026 Auction
क्रिकेट

शुभमन गिल की अब लंबे समय तक नहीं होगी वापसी, ‘नर्व इंजरी’ के चलते 2025 के बचे हुए मुकाबलों से बाहर

Shubman Gill Health Update
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया को पहले एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को हराना पड़ गया भारी,ट्रैविस हेड ने करा डाला 27 करोड़ का नुकसान

Cricket Australia loss of 27 crore
क्रिकेट

‘कुलदीप ने मेरे पास आकर बोला अब तुम…’ आउट होने के बाद भारतीय स्पिनर को लेकर ये क्या बोल गए ट्रिस्टन स्टब्स

India vs South Africa 2nd Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.