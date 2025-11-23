IND vs SA 2nd Test Tea: सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने ने भारतीय गेंदबाजों को रुलाया, पहले सेशन में नहीं गिरा एक भी विकेट, दक्षिण अफ्रीका 316/6

दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले दिन स्टंप्स तक टीम ने 81.5 ओवरों में छह विकेट खोकर 247 रन बना लिए थे। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने तीन विकेट झटके हैं। सलामी जोड़ी एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले घंटे में भारतीय तेज गेंदबाजों की स्विंग को अच्छी तरह खेला और 50 रन की साझेदारी की। मार्करम को 4 रन पर जीवनदान भी मिला था। हालांकि लंच से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सत्र की आखिरी गेंद पर मार्करम को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई।