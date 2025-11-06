साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा। (फोटो सोर्स: एक्स@/ProteasMenCSA)
IND vs SA Test Series: टीम इंडिया फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने में व्यस्त है। इस सीरीज के बाद भारतीय टीम 14 नवंबर से मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। सीरीज के लिए दोनों टीमें अपने-अपने स्क्वाड घोषित कर चुकी हैं। प्रोटियाज टीम के नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा वापसी करने जा रहे हैं। वह पाकिस्तान के दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल होकर बाहर हो गए थे। बावुमा भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मैदान पर कमबैक को पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने इस सीरीज को अहम बताते हुए एक बड़ा बयान दिया है।
साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत ए के खिलाफ दूसरा चार दिवसीय अनऑफिशियली खेल रहे हैं। इस मुकाबले में सबकी नजरें बावुमा की फिटनेस पर रहने वाली हैं। ये मुकाबला आज 6 नवंबर से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेला जा रहा है। इस मुकाबले भारत ए की कमान एक बार फिर ऋषभ पंत के हाथ में होगी। उनके साथ ही इस मैच में कुलदीप यादव भी नजर आने वाले हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टेम्बा बावुमा ने आगामी टेस्ट सीरीज से पहले कहा कि हमने भले ही लंबे समय से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती, लेकिन इस बार हमारे पास गोल्डन चांस है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय टीम को वहां पर पहुंचाने का कार्य किया है, जहां वह आज है, लेकिन अब ये दोनों ही टीम में नहीं हैं। हालांकि भारत के युवा खिलाड़ी उनकी स्थान लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, ये सीरीज उनके लिए आसान नहीं होने वाली है।
उन्होंने कहा कि जहां तक हमारी टीम बात है तो हम इस बार पूरी तैयारी के साथ आये हैं। भारतीय पिचों को लेकर बावुमा ने कहा कि हमें पता है कि हमें किस तरह के चैलेंज मिलने वाले हैं। गेंदबाजी हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। इस बार हमारे पास केशव महाराज, सेनुरान मुथुस्वामी और साइमन हार्मर जैसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं। इनके अतिरिक्त एक स्पिन विकल्प ट्रिस्टन स्टब्स भी है।
