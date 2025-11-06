IND vs SA Test Series: टीम इंडिया फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने में व्‍यस्‍त है। इस सीरीज के बाद भारतीय टीम 14 नवंबर से मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। सीरीज के लिए दोनों टीमें अपने-अपने स्क्वाड घोषित कर चुकी हैं। प्रोटियाज टीम के नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा वापसी करने जा रहे हैं। वह पाकिस्तान के दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल होकर बाहर हो गए थे। बावुमा भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मैदान पर कमबैक को पूरी तरह से तैयार हैं। उन्‍होंने इस सीरीज को अहम बताते हुए एक बड़ा बयान दिया है।