IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ आज टीम इंडिया में बड़े बदलाव तय! गंभीर के चहेते समेत इन 3 को मिल सकता है मौका

India vs Sri Lanka Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। टर्नामेंट में भारतीय टीम का जलवा कायम है, वह अपने सभी पांचों मैच जीतकर फाइनल में पहले ही जगह बना चुकी है। वहीं, श्रीलंका की टीम ने ग्रुप चरण के तीनों मैच जीते थे, जबकि सुपर 4 के दो मैच हारकर वह फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। भारत के पास आज शुक्रवार 26 सितंबर को खेले जाने वाले मैच में खोने को कुछ नहीं होगा तो श्रीलंका की टीम आत्‍म-सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में दोनों ही टीमों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं और कौन से प्‍लेयर्स की प्‍लेइंग इलेवन में एंट्री हो सकती है?