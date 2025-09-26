IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ आज टीम इंडिया में बड़े बदलाव तय! गंभीर के चहेते समेत इन 3 को मिल सकता है मौका

India vs Sri Lanka Playing 11 Prediction: एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। टर्नामेंट में भारतीय टीम का जलवा कायम है, वह अपने सभी पांचों मैच जीतकर फाइनल में पहले ही जगह बना चुकी है। वहीं, श्रीलंका की टीम ने ग्रुप चरण के तीनों मैच जीते थे, जबकि सुपर 4 के दो मैच हारकर वह फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। भारत के पास आज शुक्रवार 26 सितंबर को खेले जाने वाले मैच में खोने को कुछ नहीं होगा तो श्रीलंका की टीम आत्म-सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में दोनों ही टीमों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं और कौन से प्लेयर्स की प्लेइंग इलेवन में एंट्री हो सकती है?
भारत के स्पिन आक्रमण ने इस एशिया कप में 6 रन/ओवर से कम की औसत से रन दिए हैं। ये अटैक श्रीलंका के मध्यक्रम के लिए एक चुनौती साबित होगा, जो वैसे भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। श्रीलंका ने अपने पिछले मैच में चमिका करुणारत्ने और महेश तीक्षणा को मौका दिया था, लेकिन यह कारगर नहीं रहा था। इसलिए उम्मीद है कि श्रीलंका इन दोनों बाहर कर पिछले संयोजन पर ही लौटेगी और एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खिलाएगी।
पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा।
श्रीलंका के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन में आज तीन बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को बाहर कर अपने चहेते हर्षित राणा को मौका दे सकते हैं। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह को एक बार फिर आराम देकर अर्शदीप को खिलाया जा सकता है। वहीं, शिवम दुबे की जगह अब तक पूरी सीरीज बेंच पर बिताने वाले रिंकू सिंह को आजमाया जा सकता है।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे/रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह/अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/वरुण चक्रवर्ती।