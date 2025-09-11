IND vs UAE: सूर्यकुमार यादव निकले उस्ताद… जसप्रीत बुमराह का ऐसे किया इस्तेमाल, जो कभी रोहित शर्मा ना कर पाए

India vs UAE Match Highlights: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार तरीके से आगाज किया है। भारत ने यूएई के खिलाफ महज 4.3 ओवर में रन चेज कर 9 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत की इस बड़ी जीत के पीछे की वजह भारतीय गेंदबाजी रही, जिसने यूएई को महज 57 रनों पर ढेर कर दिया। टीम इंडिया की जीत के हीरो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनसे पहले जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती सफलता दिलाते हुए खूब सुर्खियां बटोरीं। बुमराह ने इस मैच में कुछ ऐसा किया, जो पिछले करीब 6 साल से नहीं हुआ था।