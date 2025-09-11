IND vs UAE: सूर्यकुमार यादव निकले उस्ताद… जसप्रीत बुमराह का ऐसे किया इस्तेमाल, जो कभी रोहित शर्मा ना कर पाए

India vs UAE Match Highlights: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने अपने अभियान का शानदार तरीके से आगाज किया है। भारत ने यूएई के खिलाफ महज 4.3 ओवर में रन चेज कर 9 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत की इस बड़ी जीत के पीछे की वजह भारतीय गेंदबाजी रही, जिसने यूएई को महज 57 रनों पर ढेर कर दिया। टीम इंडिया की जीत के हीरो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनसे पहले जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती सफलता दिलाते हुए खूब सुर्खियां बटोरीं। बुमराह ने इस मैच में कुछ ऐसा किया, जो पिछले करीब 6 साल से नहीं हुआ था।
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पहला ओवर हार्दिक पंड्या से कराया। जबकि अक्सर शुरुआत लीड बॉलर जसप्रीत बुमराह करते हैं। सूर्या ने इस मैच में बुमराह से दूसरा ओवर कराया। फिर उनसे पावरप्ले में तीन ओवर का स्पेल कर दिया। हालांकि इसके बाद उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि तब तक स्पिनर यूएई की पारी का काम तमाम कर चुके थे।
बुमराह ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में यूएई का पहला विकेट चटकाया। उन्होंने 17 बॉल पर 22 रन बनाकर खेल रहे अलीशान सरफू को क्लीन बोल्ड किया। अक्सर बुमराह ने पावरप्ले सिर्फ 2 ओवर डालते और शेष दो ओवर दूसरे स्पेल में पूरा करते हैं। लेकिन, इस मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पारवप्ले में ही लगातार 3 ओवर करवा दिए।
2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब बुमराह ने टी20 इंटरनेशनल मैच में पावरप्ले में ही तीन ओवर फेंके हैं। 2022 से 2025 तक बुमराह रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल चुके हैं, लेकिन उस दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ।
वहीं, पहले गेंदबाजी वाले अंतरराष्ट्री टी20 मैचों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने 9 साल बाद पहले शुरुआती छह ओवर में तीन ओवर फेंके थे। ऐसा 2016 के एशिया कप में भारत बनाम यूएई मैच में ही देखने को मिला था। तब भी भारत ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और तीन ओवर पहले छह में ही फेंक दिए थे।