IND vs UAE Head to Head: एशिया कप में 9 साल बाद होगी भारत और यूएई की भिड़ंत, जानें अब तक किसका पलड़ा रहा है भारी

IND vs UAE T20 Head to Head Record: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई से होगा। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में दोनों की भिड़ंत आखिरी बार 9 साल पहले 2016 के एशिया कप में हुई थी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को बड़े अंतर से जीतना चाहेगी। वहीं, मुहम्मद वसीम के नेतृत्व वाली यूएई की टीम किसी चमत्कार की उम्मीद से उतरेगी, क्योंकि हाल ही में खत्म हुई ट्राई सीरीज में वह एक भी मैच नहीं जीत सकी थी। आइये इस मुकाबले से पहले आपको इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बताते हैं।
भारत बनाम यूएई टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों का सामना सिर्फ एक बार हुआ है, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में यूएई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर महज 81 रन ही बना सकी थी। इसके जवाब में भारत ने महज 10.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। इस तरह यूएई के लिए भारत से पार पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कब-क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है।
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव।