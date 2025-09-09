Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs UAE Head to Head: एशिया कप में 9 साल बाद होगी भारत और यूएई की भिड़ंत, जानें अब तक किसका पलड़ा रहा है भारी

IND vs UAE T20 Head to Head: एशिया कप में 9 साल बाद एक बार फिर भारत का मुकाबला यूएई से होने वाला है। बुधवार 10 सितंबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले जानते हैं दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है।

भारत

lokesh verma

Sep 09, 2025

IND vs UAE T20 Head to Head
भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो सोर्स: IANS)

IND vs UAE T20 Head to Head Record: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम यूएई से होगा। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में दोनों की भिड़ंत आखिरी बार 9 साल पहले 2016 के एशिया कप में हुई थी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को बड़े अंतर से जीतना चाहेगी। वहीं, मुहम्मद वसीम के नेतृत्‍व वाली यूएई की टीम किसी चमत्‍कार की उम्‍मीद से उतरेगी, क्‍योंकि हाल ही में खत्‍म हुई ट्राई सीरीज में वह एक भी मैच नहीं जीत सकी थी। आइये इस मुकाबले से पहले आपको इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बताते हैं।

भारत बनाम यूएई टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत बनाम यूएई टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों का सामना सिर्फ एक बार हुआ है, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में यूएई की टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर महज 81 रन ही बना सकी थी। इसके जवाब में भारत ने महज 10.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया था। इस तरह यूएई के लिए भारत से पार पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कब-क्‍या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है।

ये भी पढ़ें

संजू सैमसन या जितेश शर्मा किसे मिलेगा एशिया कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 में मौका? हो गया साफ
क्रिकेट
Sanju Samson or Jitesh Sharma

एशिया कप 2025 के लिए यूएई टीम

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

09 Sept 2025 09:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs UAE Head to Head: एशिया कप में 9 साल बाद होगी भारत और यूएई की भिड़ंत, जानें अब तक किसका पलड़ा रहा है भारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.