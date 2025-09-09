IND vs UAE Head to Head: एशिया कप में 9 साल बाद होगी भारत और यूएई की भिड़ंत, जानें अब तक किसका पलड़ा रहा है भारी

भारत बनाम यूएई टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों का सामना सिर्फ एक बार हुआ है, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में यूएई की टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर महज 81 रन ही बना सकी थी। इसके जवाब में भारत ने महज 10.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया था। इस तरह यूएई के लिए भारत से पार पाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कब-क्‍या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है।