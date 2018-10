India vs West Indies 2nd ODI: न भारत जीता, न वेस्टइंडीज हारा, जीत क्रिकेट की हुई

नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी पांच मैचों की एकदिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला काफी रोमांचक रहा। डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के शानदार शतक के दम पर 321 रनों का स्कोर खड़ा किया। 322 रनों का पीछा करने उतरी मेहमान टीम ने शाई होप और शिमरोन हेटमेयर की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस मैच को अंतिम गेंद तक जिंदा रखा। उमेश की आखिरी गेंद पर चौका लगाते ही शाई होप ने इस मैच को टाई पर समाप्त कराया। दोनों टीमें इस मुकाबले में 321-321 रन बना सकी। लिहाजा जीत किसी टीम की ना होकर क्रिकेट की हुई।

It's a tie in Vizag! What a match!



