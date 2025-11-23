Patrika LogoSwitch to English

भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप का जीता खिताब

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में अजेय रही। उसने फाइनल समेत कुल 7 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 23, 2025

Indian women’s blind cricket team

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

Women’s Blind T20 World Cup Final: भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। रविवार को श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने नेपाल को एकतरफा अंदाज में हराया और पहली बार ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया।

भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन पर ऑलआउट कर दिया। इस दौरान नेपाल की तरफ से सरिता घिमिरे ने सर्वाधिक 35 रन बनाए, जबकि बिमला राय ने 26 रनों का योगदान दिया। नेपाल की तरफ से इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। भारत की तरफ से जमुना रानी टुडू और अनु कुमारी ने 1-1 विकेट लिया।

इसके बाद भारतीय टीम ने 12.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। टीम की सबसे बड़ी मैच विनर फुला सरेन रहीं, जिन्होंने 27 गेंद में 4 चौकों के साथ 44 रन की पारी खेली। वहीं उनके अलावा करुणा ने भी 27 गेंद में 42 रन की पारी खेली। बसंती हांसदा 13 रन बनाकर नॉट आउट रहीं।

टूर्नामेंट में अजेय रही भारतीय टीम

भारत ने टूर्नामेंट में फाइनल समेत कुल 7 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से हराया। टूर्नामेंट के तीसरे मैच में नेपाल को 85 रन जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 10 विकेट और पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। इसके बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी।

Lakshya Sen

