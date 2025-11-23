भारतीय टीम ने रचा इतिहास, पहली बार ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप का जीता खिताब

भारत ने टूर्नामेंट में फाइनल समेत कुल 7 मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से हराया। टूर्नामेंट के तीसरे मैच में नेपाल को 85 रन जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को 10 विकेट और पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। इसके बाद भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी।