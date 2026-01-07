वहीं, अब रिद्धिमा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि पिछले कुछ घंटों में ऐसी बातें चल रही हैं कि मुझे बीपीएल से निकाल दिया गया है, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने खुद यह फैसला लिया है कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगी। मेरे लिए हमेशा मेरा देश सबसे पहले आता है। मैं क्रिकेट के खेल को किसी भी एक असाइनमेंट से कहीं ज़्यादा अहमियत देती हूं। मुझे सालों तक ईमानदारी, सम्मान और जुनून के साथ इस खेल की सेवा करने का मौका मिला है। यह नहीं बदलेगा। मैं ईमानदारी, पारदर्शिता और खेल भावना के लिए खड़ी रहूंगी। सपोर्ट के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आपके मैसेज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्रिकेट सच्चाई का हकदार है। बस। मेरी तरफ से अब और कोई कमेंट नहीं।