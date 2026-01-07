भारतीय एंकर रिद्धिमा पाठक। (फोटो सोर्स: इंस्टा@/ridhimapathak)
Ridhima Pathak revealed truth of removed from BPL: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आदेश पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) से मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुस्तफिजुर को रिलीज करने के बदले में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2025-26) से भारतीय एंकर रिद्धिमा पाठक को हटा लिया गया है। वहीं, अब रिद्धिमा ने खुद खुलासा किया है कि उन्हें हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई क्रूरता के बाद नौकरी छोड़ी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने बीपीएल को टूर्नामेंट के दूसरे हाफ के लिए प्रेजेंटेशन पैनल से रिद्धिमा पाठक को हटाने का निर्देश दिया था। 2025-26 इंटरनेशनल लीग (ILT20) में प्रेजेंटर के तौर पर काम कर रही रिद्धिमा 4 जनवरी तक दुबई में थीं, जब डेजर्ट वाइपर्स ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी।
आईएलटी के बाद रिद्धिमा को बीपीएल जॉइन करना था। उम्मीद थी कि वह पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास और पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने वकार यूनिस, रमीज़ राजा और डैरेन गफ जैसे लोगों के साथ जुड़ेंगी। हालांकि, बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि बीसीसीआई के मुस्तफिजुर को रिलीज करने के फैसले के बाद रिद्धिमा को बीपीएल से हटा दिया गया।
लेकिन, यह बात झूठी निकली। रिद्धिमा ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें हटाया नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद नौकरी छोड़ी थी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुई क्रूरता के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, रिद्धिमा ने बांग्लादेश न जाने का फैसला किया।
वहीं, अब रिद्धिमा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि पिछले कुछ घंटों में ऐसी बातें चल रही हैं कि मुझे बीपीएल से निकाल दिया गया है, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने खुद यह फैसला लिया है कि मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगी। मेरे लिए हमेशा मेरा देश सबसे पहले आता है। मैं क्रिकेट के खेल को किसी भी एक असाइनमेंट से कहीं ज़्यादा अहमियत देती हूं। मुझे सालों तक ईमानदारी, सम्मान और जुनून के साथ इस खेल की सेवा करने का मौका मिला है। यह नहीं बदलेगा। मैं ईमानदारी, पारदर्शिता और खेल भावना के लिए खड़ी रहूंगी। सपोर्ट के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आपके मैसेज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्रिकेट सच्चाई का हकदार है। बस। मेरी तरफ से अब और कोई कमेंट नहीं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग