क्रिकेट

वेस्टइंडीज को हराकर फूले नहीं समां रहे शुभमन गिल, नीतीश रेड्डी को खिलाने और गेंदबाजी नहीं कराने पर दिया अटपटा जवाब

Shubman Gill Post-Match Interview: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में नीतीश कुमार रेड्डी भारत की प्‍लेइंग इलेवन का हिस्‍सा जरूर थे, लेकिन उनसे दोनों पारियों में गेंदबाजी नहीं कराई गई। जब मैच जीतने के बाद उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्‍होंने बेहद ही अटपटा जवाब दिया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 14, 2025

Shubman Gill Statement

भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Shubman Gill Post-Match Interview: भारत ने दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज को सात विकेट से हराकर 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया है। भारत ने इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 518 रन पर पारी घोषित की थी और विंडीज की पहली पारी को 248 रन पर समेटते हुए 270 रन बढ़त हासिल की। इसके बाद फॉलोऑन खेलने उतरी कैरेबियाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाते हुए भारत के सामने महज 121 रन का लक्ष्‍य रखा। जिसे भारत ने तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भारतीय कप्‍तान बेहद खुश नजर आए।

भारत की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात- शुभमन गिल

शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि भारत की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं अब इसकी आदत डाल रहा हूं। सभी खिलाड़ियों को मैनेज करना, इस टीम का नेतृत्व करना एक बड़ा सम्मान है। मैं उस स्थिति में सबसे संभावित निर्णय लेने की कोशिश करता हूंं, जिसमें हम खेल में होते हैं और कभी-कभी आपको एक साहसिक निर्णय लेना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा खिलाड़ी आपको निश्चित रन दिला सकता है या आपको विकेट दिला सकता है। 

वेस्‍टइंडीज को फॉलोऑन खिलाने पर कही ये बात

वेस्‍टइंडीज को फॉलोऑन में खिलाने को लेकर उन्‍होंने कहा कि हम लगभग 300 रन आगे थे। हमने सोचा कि अगर हम 500 रन भी बना लेते हैं और हमें पांचवें दिन 6 या 7 विकेट लेने हैं तो यह हमारे लिए एक मुश्किल सकता है। फॉलोऑन को लेकर यही हमारी सोच थी। बता दें कि वेस्‍टइंडीज की टीम एक समय अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन चार विकेट के नुकसान पर 271 रन बना चुकी थी और एक रन की बढ़त ले चुकी थी। उसे देख गिल के वेस्‍टइंडीज को फॉलोऑन खिलाने के फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए थे।

नीतीश रेड्डी को लेकर दिया अटपटा जवाब

वहीं, उन्‍होंने नीतीश रेड्डी को खिलाने को लेकर कहा कि उन्हें इस मैच में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि खिलाड़ी केवल विदेशों में ही मैच खेलें। इससे खिलाड़ियों पर बहुत दबाव पड़ता है। हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि विदेशों में मैच जीतने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए एक चुनौती रही है।

खुद जमकर की तारीफ

उन्‍होंने आगे अपनी तारीफ करते हुए कहा कि बल्लेबाज़ी एक ऐसी चीज है जो मैं 3 या 4 साल की उम्र से करता आ रहा हूं। इसलिए, जब मैं मैदान पर जाता हूं तो मैं बस एक बल्लेबाज़ के तौर पर फ़ैसले लेना चाहता हूं। एक चीज़ जिसके लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं, वह है अपनी टीम को मैच कैसे जिताएं।

Updated on:

14 Oct 2025 12:06 pm

Published on:

14 Oct 2025 12:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वेस्टइंडीज को हराकर फूले नहीं समां रहे शुभमन गिल, नीतीश रेड्डी को खिलाने और गेंदबाजी नहीं कराने पर दिया अटपटा जवाब

