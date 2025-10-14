वेस्टइंडीज को हराकर फूले नहीं समां रहे शुभमन गिल, नीतीश रेड्डी को खिलाने और गेंदबाजी नहीं कराने पर दिया अटपटा जवाब

Shubman Gill Post-Match Interview: भारत ने दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज को सात विकेट से हराकर 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया है। भारत ने इस मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 518 रन पर पारी घोषित की थी और विंडीज की पहली पारी को 248 रन पर समेटते हुए 270 रन बढ़त हासिल की। इसके बाद फॉलोऑन खेलने उतरी कैरेबियाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाते हुए भारत के सामने महज 121 रन का लक्ष्‍य रखा। जिसे भारत ने तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भारतीय कप्‍तान बेहद खुश नजर आए।