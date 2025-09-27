Patrika LogoSwitch to English

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंका को रौंदने के बाद फाइनल को लेकर दिया बड़ा बयान, थर-थर कांपेगा पाकिस्तान 

Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में रौंदकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्‍तान को सीधे ललकारते हुए कहा कि हमने जैसा आज किया वैसा ही प्रदर्शन फाइनल में करेंगे।

भारत

lokesh verma

Sep 27, 2025

Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025 Final
Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025 Final: पाकिस्‍तान टीम के कप्‍तान सलमान आगा और भारतीय टीम के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में शुक्रवार रात (26 सितंबर) को भारत और श्रीलंका के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 202 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में श्रीलंका ने भी पांच विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाते हुए मैच को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद सुपर ओवर में पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम महज 2 रन ही बना पाई। सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर छक्‍का जड़ते हुए भारत के टूर्नामेंट में अजेय अभियान का जारी रखा। मैच के बाद सूर्या ने पाकिस्‍तान के खिलाफ फाइनल को लेकर बड़ा बयान दिया है।

ये मैच फाइनल जैसा लग रहा था- सूर्यकुमार यादव

श्रीलंका को आखिरी सुपर 4 मुकाबले में धूल चटाने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ये मैच फाइनल जैसा लग रहा था, लड़कों ने पहले हाफ के बाद दूसरी पारी में काफी जज्बा दिखाया। मैंने लड़कों से कहा कि अच्छी ऊर्जा रखो और देखते हैं कि आखिर में हम कहां पहुंचते हैं। उन्‍होंने भारतीय बल्लेबाज़ी को लेकर कहा कि ऐसी शुरुआत... संजू और तिलक जैसे खिलाड़ियों का लय में आना, यह देखना अच्छा था। 

सैमसन-अर्शदीप की जमकर तारीफ की

उन्‍होंने संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कहा कि संजू जैसे खिलाड़ी, जो ओपनिंग नहीं कर रहे हैं और मध्‍यक्रम में यह जिम्मेदारी उठा रहे हैं और तिलक भी बहुत आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, यह देखना अच्छा था। उन्होंने अर्शदीप को लेकर कहा कि वह पिछले 2-3 सालों में हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने उनसे कहा कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। वह कई बार ऐसी स्थिति में रहे हैं और उन्होंने भारत और अपनी आईपीएल टीम के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका आत्मविश्वास सब कुछ कह देता है।

'फाइनल में भी करेंगे ऐसा ही प्रदर्शन'

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्‍तान के खिलाफ 28 सितंबर को खेले जाने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में कुछ खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ऐंठन हुई है। अब हम एक दिन रिकवरी डे मनाएंगे। इसके बाद फाइनल में उसी तरह प्रदर्शन करेंगे जैसे आज श्रीलंका के खिलाफ किया। ग्रुप स्‍टेज से सभी को वह मिला, जो वे चाहते थे और हम फाइनल में पहुंचकर बहुत खुश हैं।

Updated on:

27 Sept 2025 07:46 am

Published on:

27 Sept 2025 07:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंका को रौंदने के बाद फाइनल को लेकर दिया बड़ा बयान, थर-थर कांपेगा पाकिस्तान 

