भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंका को रौंदने के बाद फाइनल को लेकर दिया बड़ा बयान, थर-थर कांपेगा पाकिस्तान 

Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 में शुक्रवार रात (26 सितंबर) को भारत और श्रीलंका के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 202 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में श्रीलंका ने भी पांच विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाते हुए मैच को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद सुपर ओवर में पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम महज 2 रन ही बना पाई। सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर छक्‍का जड़ते हुए भारत के टूर्नामेंट में अजेय अभियान का जारी रखा। मैच के बाद सूर्या ने पाकिस्‍तान के खिलाफ फाइनल को लेकर बड़ा बयान दिया है।